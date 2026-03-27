Planejamento financeiro impulsiona aquisição de veículos

O consórcio de carros tem ampliado sua presença entre consumidores que buscam adquirir veículos com organização financeira. A modalidade permite programar a compra de automóveis por meio de parcelas mensais e contemplação por sorteio ou lance, sem a necessidade de financiamento tradicional.

“O consórcio de carros se tornou uma alternativa para quem deseja conquistar um veículo com organização financeira. O consumidor define o valor da carta de crédito e estrutura o pagamento ao longo do tempo, transformando o objetivo de mobilidade em um planejamento”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

O funcionamento do consórcio ocorre por meio da formação de grupos de participantes que contribuem mensalmente para a constituição de um fundo comum. Em assembleias periódicas, consorciados são contemplados por sorteio ou lance e recebem a carta de crédito, que permite a compra do veículo à vista. O modelo possibilita negociação direta com concessionárias ou vendedores, ampliando as opções de escolha e oferecendo flexibilidade ao consumidor.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o Sistema de Consórcios registrou resultados inéditos em 2025. O setor ultrapassou pela primeira vez a marca de 5 milhões de adesões no ano, somando 5,16 milhões de cotas comercializadas entre janeiro e dezembro. O volume de créditos comercializados também alcançou recorde e superou R$ 500,27 bilhões. No segmento de veículos leves, considerado o maior em número de participantes, foram registradas 1,91 milhão de adesões ao longo de 2025, gerando mais de R$ 132 bilhões em créditos comercializados. No mesmo período, os créditos disponibilizados aos consorciados contemplados ultrapassaram R$ 53 bilhões.

“O crescimento do sistema mostra que o consumidor está cada vez mais atento às formas de organizar a compra de bens de maior valor. O consórcio permite planejar a aquisição do veículo e acompanhar a evolução do mercado automotivo”, explica Marcelo Lucindo.

A evolução tecnológica do setor automotivo também influencia a procura pelos consórcios. Modelos híbridos e elétricos passaram a integrar o planejamento de compra de parte dos consumidores, acompanhando a transformação do mercado de mobilidade e a busca por alternativas de menor impacto ambiental. Nesse contexto, o consórcio tem sido utilizado como ferramenta de organização financeira para aquisição de veículos alinhados às novas tendências. Ao definir previamente o valor da carta de crédito e o prazo de pagamento, o consumidor pode planejar a compra considerando diferentes opções disponíveis no mercado.

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“O consórcio permite que o consumidor acompanhe a evolução do mercado automotivo e escolha o veículo no momento da contemplação, com liberdade para negociar e buscar as melhores condições”, conclui Marcelo Lucindo.