NIQ redefine a inteligência em embalagens com visibilidade mensal e harmonizada do desempenho global

A NielsenIQ (NYSE: NIQ), líder global em inteligência de consumo, anunciou hoje o lançamento de sua solução Packaging Strategic Planner Global (SPG), a primeira plataforma global harmonizada a oferecer visibilidade mensal do desempenho das embalagens em termos de materiais, formatos e configurações de embalagem.

À medida que a inovação em embalagens se acelera, muitas organizações continuam a depender de dados fragmentados ou anuais para embasar suas decisões. A solução SPG Packaging elimina essa lacuna ao fornecer dados em tempo real, disponibilizados mensalmente em diferentes regiões, permitindo que marcas e parceiros de embalagem identifiquem tendências, ampliem a receita e fortaleçam o relacionamento com parceiros do setor de bens de consumo (CPG) e do varejo.

Principais destaques:

Nova capacidade de acompanhamento global mensal de embalagens;

Cobertura em mais de 200 categorias;

Visibilidade em mais de 30 tipos de embalagem e 20 materiais de embalagem;

Mais de 10 mercados no lançamento, com expansão para 30 até o final de 2026;

Introdução da métrica EQ2 exclusiva da NIQ, que multiplica as unidades pelo número na embalagem para refletir o consumo real.

“O ritmo das mudanças em embalagens aumentou significativamente, desde a inovação de materiais até a diversificação dos tamanhos das embalagens”, afirmou Matt Trask, vice-presidente sênior (SVP) de Embalagens Globais da NIQ. “Com visibilidade mensal harmonizada e nossa métrica EQ2, estamos eliminando lacunas de dados de longa data e capacitando parceiros a tomar decisões mais inteligentes, inovar com confiança e impulsionar novo crescimento em mercados ao redor do mundo.”

A nova métrica EQ2 proporciona uma compreensão mais precisa do desempenho das embalagens ao levar em consideração o volume real de movimentação, e não apenas as vendas unitárias. Com isso, as organizações conseguem entender melhor como os tamanhos de embalagem, as escolhas de materiais e as configurações de embalagens múltiplas se comportam em diferentes mercados.

A solução SPG Packaging e a métrica exclusiva EQ2 já estão disponíveis no NIQ Discover ou em relatórios personalizados. Para saber mais sobre as soluções de embalagem da NIQ, visite niq.com/packaging.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

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Assessoria de mídia: media.relations@niq.com