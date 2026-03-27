Consórcios impulsionam novas carreiras no Brasil

O setor de consórcios no Brasil tem registrado crescimento contínuo e ampliado as oportunidades profissionais para quem busca estabilidade, autonomia e geração de renda. A Evoy Administradora de Consórcios, com atuação nacional, destaca o avanço do segmento e reforça sua estratégia de expansão por meio da captação de novos representantes comerciais, ampliando a presença da marca em diferentes regiões do país.

“O consórcio vem se consolidando como uma alternativa consistente não apenas para quem deseja adquirir bens ou serviços, mas também para quem busca construir uma carreira estruturada. Existe espaço para profissionais que queiram atuar com independência e crescimento contínuo”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

Dados divulgados pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) indicam que o sistema iniciou 2026 com indicadores positivos. O volume de participantes ativos segue em expansão, acompanhado pelo aumento nas vendas de novas cotas e na adesão de consumidores em diferentes segmentos, como imóveis, veículos leves e pesados e serviços. Esse crescimento reflete um cenário de maior interesse por modalidades de planejamento financeiro, especialmente em um contexto econômico que valoriza alternativas sem juros.

A evolução do mercado também impulsiona novas formas de atuação profissional. Modelos de representação comercial têm ganhado espaço, permitindo que profissionais atuem de forma independente, com flexibilidade de horário e possibilidade de expansão da própria carteira de clientes. “Observamos um movimento consistente de pessoas que buscam no consórcio uma alternativa de renda estruturada. Por isso, entendemos que este é um momento estratégico para ampliar nossa rede e abrir espaço para a captação de novos representantes”, destaca Marcelo Lucindo.

A Evoy Administradora de Consórcios posiciona-se como uma empresa que busca simplificar e modernizar a experiência do consórcio, com foco em transparência e conexão com o cliente. A companhia atua com a proposta de oferecer soluções acessíveis e alinhadas às necessidades de diferentes perfis de consumidores, ao mesmo tempo em que desenvolve uma rede de parceiros comerciais.

Com esse posicionamento, a empresa reforça sua atuação como plataforma para profissionais que desejam ingressar ou se consolidar no segmento. A proposta inclui suporte comercial, acesso a portfólio de produtos e ferramentas que auxiliam no desenvolvimento das atividades, contribuindo para a estruturação de uma carreira no setor.

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A estratégia de expansão da Evoy acompanha o crescimento do próprio mercado de consórcios no Brasil. A empresa busca ampliar sua presença nacional por meio da formação de novos representantes, fortalecendo a distribuição de seus produtos e consolidando sua atuação em diferentes regiões. “O nosso objetivo é criar um ambiente em que o profissional tenha condições de evoluir junto com o mercado. Trabalhamos para oferecer suporte, capacitação e oportunidades reais de crescimento dentro de um setor que segue em expansão”, conclui Marcelo Lucindo.