Marketing de afiliados cresce com profissionalização

O mercado global de marketing de afiliados deve atingir, em 2030, um tamanho de mais de US$ 38 bilhões (R$ 201 bilhões, na cotação atual), mais do que o dobro dos US$ 16 bilhões (R$ 84 bilhões) estimados em 2023, segundo publicação do Yahoo! Finance. Nesse segmento, uma pessoa ou empresa (o afiliado) promove produtos ou serviços de terceiros e recebe uma comissão por cada resultado gerado, seja ele uma venda, cadastro ou clique.

Números relevantes também indicam o crescimento do setor no Brasil. Entre 2022 e 2023, por exemplo, o número de afiliados no país aumentou 8%, de acordo com um relatório da Admitad repercutido pelo site E-Commerce Brasil.

No início, o marketing de afiliados ganhou muita visibilidade no Brasil associado à ideia de renda extra pela internet, explica Paulo Silva, CEO da Filtrify. Isso foi importante para popularizar o modelo, porque ajudou a mostrar que era possível vender produtos digitais e receber comissões online, avalia ele.



“Com o tempo, o mercado começou a amadurecer. Hoje existe uma percepção muito mais clara de que afiliados não são apenas pessoas tentando ganhar um dinheiro extra ocasionalmente. Existe uma camada crescente de profissionais que tratam isso como uma operação de marketing digital estruturada”. A Filtrify atua no desenvolvimento de soluções para o setor de afiliados.



Na visão de Paulo Silva, o mercado passa por uma transição, em que deixa de ser dominado pela narrativa da oportunidade e passa a ser cada vez mais orientado por operação, processo e eficiência. “Quem continua apenas na lógica da renda extra tende a ficar na superfície. Quem estrutura a operação começa a construir negócios mais consistentes dentro desse ecossistema”, considera ele.



À medida que mais pessoas passaram a vender online, a concorrência aumentou e o nível de profissionalização também precisou crescer. Segundo o CEO, hoje existem também mais soluções para criação de páginas, campanhas, rastreamento e análise de desempenho. Isso fez com que o marketing de afiliados deixasse de ser uma atividade improvisada e começasse a se aproximar de uma operação maior.



Outro fator que impulsiona a transformação do mercado é o processo de aprendizado. Muitos profissionais que começaram buscando renda extra passaram alguns anos operando, errando, aprendendo e evoluindo. Essa experiência gerou uma nova geração de afiliados que pensa mais em processo, dados e previsibilidade, detalha Paulo.



Nesse cenário, o CEO destaca a importância da análise de dados, descrita como “o elemento que separa uma operação amadora de uma profissional”. De forma geral, quando o afiliado consegue visualizar com clareza o que está acontecendo dentro da sua operação (quais campanhas estão gerando vendas, quais fontes de tráfego funcionam melhor e qual estrutura converte mais), ele passa a tomar decisões mais assertivas.



“Sem dados, o afiliado basicamente opera no escuro. Ele pode até vender, mas não sabe exatamente por que está vendendo. Isso torna muito difícil escalar. Com dados bem organizados, a lógica muda. A operação deixa de depender de tentativa e erro e passa a depender de leitura, análise e otimização contínua. Isso aumenta a previsibilidade e reduz muito o risco na hora de crescer”, pontua Paulo.

Na Filtrify, há a visão de que a profissionalização do segmento passa também por ter uma infraestrutura que centralize os dados e permita que o afiliado tenha uma leitura mais clara da sua operação. O intuito é evitar que sejam usadas ferramentas separadas, dados espalhados e haja dificuldade para entender exatamente o que está acontecendo dentro das campanhas.

Olhando para os próximos anos, o executivo acredita que o segmento deve continuar crescendo, com cada vez mais uso de tecnologia e análise de dados dentro dessas operações. Quanto mais competitivo o mercado se torna, mais importante fica entender exatamente o que gera resultado.

“No longo prazo, o marketing de afiliados tende a se aproximar cada vez mais de um modelo de marketing digital profissional, com mais estratégia, mais dados e mais eficiência operacional”, conclui ele.

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