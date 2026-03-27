A primavera está em plena floração no Empire State Building com novas experiências festivas, doces deliciosos e iluminação sazonal da torre

A primavera está a todo vapor no "Edifício Mais Famoso do Mundo". O Empire State Building (ESB) anunciou hoje uma programação vibrante de eventos de primavera em Nova York, que inclui experiências especiais, pontos de venda de doces e uma iluminação icônica da torre que captura a alegria e as cores desta bela estação.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260326294431/pt/

Spring is in Full Bloom at the Empire State Building with New Festive Experiences, Sweet Treats, and Seasonal Tower Lighting

"O Observatório do Empire State Building se transformou em uma celebração da estação e é uma das melhores coisas para se fazer em Nova York nesta primavera", disse Dan Rogoski, gerente-geral do Observatório. "Seja apreciando a vista ao lado da nossa instalação de borboletas, experimentando doces ou com a chance de encontrar o Coelho da Páscoa, há algo especial para cada visitante."

Um toque de cor : O Empire State Building instalou uma nova oportunidade para fotos no Observatório do 86º andar, onde os visitantes podem entrar em uma instalação de borboletas gigantes e encantadora. Com o horizonte de Manhattan ao fundo, este momento imersivo oferece aos visitantes uma maneira perfeita de dar as boas-vindasàprimavera no alto da cidade. Os ingressos podem ser adquiridos aqui.

: O Empire State Building instalou uma nova oportunidade para fotos no Observatório do 86º andar, onde os visitantes podem entrar em uma instalação de borboletas gigantes e encantadora. Com o horizonte de Manhattan ao fundo, este momento imersivo oferece aos visitantes uma maneira perfeita de dar as boas-vindasàprimavera no alto da cidade. Os ingressos podem ser adquiridos aqui. Doce escapada : O ESB receberá lojas pop-up especiais de vendedores de doces favoritos dos fãs no Observatório do 86º andar, começando com a Berry Stop, conhecida por sua xícara de morangos frescos cobertos com chocolate derretido. O sabor exclusivo de primavera vendido no topo do Empire State Building incluirá ovos festivos da Cadbury de agora até 9 de abril. A Ghirardelli, parceira de varejo do Empire State Building, estará presente de 10 de abril a 10 de maio e oferecerá seu chocolate quente exclusivo e os adorados mini coelhinhos de chocolate da Páscoa.

: O ESB receberá lojas pop-up especiais de vendedores de doces favoritos dos fãs no Observatório do 86º andar, começando com a Berry Stop, conhecida por sua xícara de morangos frescos cobertos com chocolate derretido. O sabor exclusivo de primavera vendido no topo do Empire State Building incluirá ovos festivos da Cadbury de agora até 9 de abril. A Ghirardelli, parceira de varejo do Empire State Building, estará presente de 10 de abril a 10 de maio e oferecerá seu chocolate quente exclusivo e os adorados mini coelhinhos de chocolate da Páscoa. Suba ao Topo : Famílias e visitantes de todas as idades podem esperar aparições especiais do Coelho da Páscoa, que estará no Observatório do dia 1 ao dia 5 de abril, das 13h às 15h, para tirar fotos e interagir com os visitantes.

: Famílias e visitantes de todas as idades podem esperar aparições especiais do Coelho da Páscoa, que estará no Observatório do dia 1 ao dia 5 de abril, das 13h às 15h, para tirar fotos e interagir com os visitantes. Madrugadores A famosa Experiência "Starbucks Reserve Sunrise" no Empire State Building retorna nesta primavera, aos sábados. A experiência oferece uma visita matinal com capacidade limitada ao Observatório do 86º andar, antes da abertura ao público. Os ingressos custam a partir de US$ 135 e incluem entrada com horário marcado para o nascer do sol, café e doces Starbucks Reserve e acesso às exposições imersivas do prédio. Os ingressos estão disponíveis aqui.

A famosa Experiência "Starbucks Reserve Sunrise" no Empire State Building retorna nesta primavera, aos sábados. A experiência oferece uma visita matinal com capacidade limitada ao Observatório do 86º andar, antes da abertura ao público. Os ingressos custam a partir de US$ 135 e incluem entrada com horário marcado para o nascer do sol, café e doces Starbucks Reserve e acesso às exposições imersivas do prédio. Os ingressos estão disponíveis aqui. Aniversários Floridos : O Empire State Building lançou recentemente um pacote de aniversário que oferece uma experiência única de festa de aniversário com acesso VIP ao Observatório, uma visita guiada e uma sala de festas privativa completa com decoração festiva e guloseimas. Disponível em fins de semana selecionados, às 12h e 15h. As sessões e pacotes começam em US$ 90 por pessoa e podem acomodar grupos de crianças e famílias para uma celebração de duas horas. Adicionais festivos, como pintura facial profissional e arte com balões, também estão disponíveis. As reservas podem ser feitas aqui.

: O Empire State Building lançou recentemente um pacote de aniversário que oferece uma experiência única de festa de aniversário com acesso VIP ao Observatório, uma visita guiada e uma sala de festas privativa completa com decoração festiva e guloseimas. Disponível em fins de semana selecionados, às 12h e 15h. As sessões e pacotes começam em US$ 90 por pessoa e podem acomodar grupos de crianças e famílias para uma celebração de duas horas. Adicionais festivos, como pintura facial profissional e arte com balões, também estão disponíveis. As reservas podem ser feitas aqui. Brilho de Páscoa do ESB : No dia 5 de abril, o Empire State Building iluminará suas mundialmente famosas torres com suas tradicionais luzes em tons pastel para celebrar a Páscoa de 2026. Envie CONNECT para 274-16 para receber atualizações em tempo real sobre as icônicas luzes da torre do ESB.

: No dia 5 de abril, o Empire State Building iluminará suas mundialmente famosas torres com suas tradicionais luzes em tons pastel para celebrar a Páscoa de 2026. Envie para para receber atualizações em tempo real sobre as icônicas luzes da torre do ESB. Do Campo ao Céu: O STATE Grill and Bar dá as boas-vindasàestação com o lançamento de seus novos menus de primavera, que destacam o melhor em produtos frescos e de origem local. Os clientes também podem desfrutar de um Happy Hour ainda melhor, com petiscos pela metade do preço diariamente, das 16h às 18h.

A mundialmente famosa Experiência do Observatório do Empire State Building passou por uma reformulação de US$ 165 milhões, que adicionou um novo museu interativo com nove galerias, uniformes exclusivos para os anfitriões e um mirante modernizado no 102º andarcom vistas incomparáveis ??do coração de Nova York. A icônica Experiência do Observatório foi eleita a atração número 1 de Nova York pelo quarto ano consecutivo no prêmio Travelers’ Choice do TripAdvisor de 2025: Melhores Coisas para Fazer.

Imagens em alta resolução podem ser encontradas aqui.

Mais informações sobre o Empire State Building podem ser encontradas online.

Sobre o Empire State Building

Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 1.454 pés acima do centro de Manhattan, da baseàantena. A reimaginação do Observatório do Empire State Building, orçada em US$ 165 milhões, criou uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Observatório do 102º andar redesenhado com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86º andar, o único observatório a céu aberto com vista panorâmica de 360 ??graus de Nova York e além, orienta os visitantes para toda a sua experiência na cidade de Nova York e abrange tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes todos os anos e é classificado como a principal atração da cidade de Nova York pelo quarto ano consecutivo no 2025 Travellers’ Choice Awards do Tripadvisor: Best of the Best Things to Do, "America's Favorite Building" pelo American Institute of Architects, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, e a atração número 1 da cidade de Nova York na Ultimate Travel List da Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício recebe totalmente energia eólica renovável com seus diversos andares abrigando uma grande variedade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos ao Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260326294431/pt/

MÍDIA:

Empire State Realty Trust

Jamie Heitner

212-400-3339

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jheitner@esrtreit.com