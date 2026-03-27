Magazine Médica comemora aniversário de 22 anos

E-commerce especializado na venda de produtos médicos, a Magazine Médica completa 22 anos de existência em 2026. A ideia de criar o negócio surgiu quando os seus fundadores, Laerte Copetti e Luciano Grunitzhy, cursavam fisioterapia na faculdade.

O que começou como um empreendimento pequeno hoje já atendeu mais de 1 milhão de clientes em território nacional, fornecendo uma vasta gama de itens e equipamentos usados em clínicas e hospitais. Entre eles, estão medicamentos, descartáveis, equipamentos, instrumentais cirúrgicos e muitos outros.

“Começamos no meu próprio apartamento, abrindo o CNPJ ali mesmo. Com o tempo, fomos evoluindo e, cada vez que alguém pedia uma coisa diferente, a gente anotava e trazia. Assim foi crescendo o portfólio durante anos”, lembra Copetti, sócio-fundador e diretor de suprimentos da Magazine Médica, cuja sede fica em Concórdia (SC).

Inicialmente, o foco estava em produtos para fisioterapeutas, mas os fundadores vislumbraram uma oportunidade maior de negócio na expansão para itens médicos. “Nós focamos na recorrência, em ter vendas todos os meses. Vimos que o mercado médico era muito maior, com bastante recorrência e maior rentabilidade para a empresa”, diz Grunitzhy, sócio-fundador e diretor-presidente.

O crescimento da Magazine Médica ocorreu juntamente com a popularização da internet, sendo que o empreendimento chegou a ter lojas físicas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul antes de se estabelecer 100% como um e-commerce.

“Antes era uma pessoa atrás do balcão, depois no telefone, em seguida no WhatsApp, depois era no e-commerce e agora provavelmente vai ser falando com uma inteligência artificial (IA)”, detalha Grunitzhy.

A trajetória da empresa, no entanto, também esteve acompanhada de desafios. “O maior desafio da expansão foi o desconhecimento sobre o mundo corporativo. No começo, a gente não tinha um controle contábil tão adequado, não conhecia o mercado, não conhecia os processos da empresa. Isso tudo foi construído com muito esforço e aprendizado”, relata Copetti.

Quem também testemunhou o crescimento da empresa foi Filipe Magro, diretor operacional. Ele entrou na Magazine Médica em 2009, uma época em que a estrutura era enxuta, com apenas seis colaboradores no total, incluindo os dois sócios. Em três anos de trabalho, Magro foi de office boy para gerente.

“Desde o primeiro momento, consegui enxergar a capacidade de expansão do negócio, tanto pelo mercado quanto pelo posicionamento da empresa. Nos primeiros anos, ao assumir a gerência da unidade de Concórdia, pude contribuir diretamente para a estruturação da operação local, o que permitiu ao sócio Laerte direcionar seu foco para áreas estratégicas, como suprimentos e a construção do primeiro centro de distribuição (CDI)”, pontua Magro.

Quando questionados sobre o futuro do negócio de vendas de produtos médicos, os três executivos se mostram otimistas. Essa visão positiva encontra respaldo em dados que apontam para o crescimento do setor de saúde: esse mercado deve atingir um tamanho global de US$ 713,9 bilhões (R$ 3,7 trilhões, na cotação atual) em 2033, contra US$ 351,4 bilhões (R$ 1,8 trilhão) estimados em 2023. Ou seja, irá mais do que dobrar em um período de dez anos, segundo a Spherical Insights, empresa de pesquisa de mercado.

De acordo com Copetti, um dos objetivos para os próximos anos é atender às maiores redes hospitalares do país. Ele enxerga essa oportunidade como algo que vai além das vendas e que também pode ajudar a conseguir mais parceiros, melhores condições de preço e ampliação dos centros de distribuição da Magazine Médica.

Já Grunitzhy enxerga um grande potencial no uso de IA, especialmente na parte de atendimento. O executivo explica que a empresa já tem projetos em andamento sobre esse tema e acredita que essa tecnologia irá mudar a forma como os clientes se relacionam com o negócio, além de aumentar a eficiência e permitir a redução de custos.

Magro tem uma opinião semelhante à dos fundadores da empresa e acredita que a Magazine Médica viverá um ciclo de consolidação, maturidade operacional e protagonismo no setor da saúde. “Minha visão é que a empresa se consolidará não apenas como o maior e-commerce de produtos médicos, mas como uma referência nacional em abastecimento para o mercado”, projeta Magro.

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Para saber mais, basta acessar o site da Magazine Médica: https://magazinemedica.com.br/