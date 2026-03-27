Eventos de ERP fortalecem a gestão empresarial

Feiras e eventos globais de tecnologia têm se consolidado como espaços estratégicos para discutir os desafios e os caminhos da gestão empresarial em um cenário cada vez mais orientado por dados. Ao reunir especialistas, executivos e fornecedores de software, esses encontros podem ampliar a visão das empresas sobre tendências, riscos e oportunidades ligadas à transformação digital e ao uso de sistemas de gestão.

A 8ª edição do ERP Summit Brasil 2026 reforçou esse movimento ao concentrar debates sobre a evolução dos sistemas ERP, integração de dados, escalabilidade e maturidade digital.

Dados de mercado confirmam essa percepção. Estudos da McKinsey & Company indicam que a maioria das iniciativas de transformação digital não captura o valor esperado, especialmente quando não há alinhamento estratégico e uma base tecnológica estruturada. A consultoria destaca que a ausência de governança, integração de dados e clareza nos objetivos de negócio está entre os principais fatores que comprometem o retorno sobre investimentos em tecnologia.

Nesse contexto, eventos de grande porte cumprem um papel relevante ao fomentar discussões que vão além do lançamento de soluções. Ao promover debates sobre arquitetura de sistemas, uso estratégico de dados e governança da informação, esses encontros podem contribuir para o amadurecimento da gestão e para decisões mais bem fundamentadas por parte das empresas.

Para executivos do setor, esse ambiente reflete uma mudança estrutural no papel da tecnologia dentro das organizações. “Os debates reforçam que o ERP evoluiu para uma plataforma central de dados e processos. A combinação entre sistemas de gestão, uma arquitetura bem definida e a governança da informação é o que sustenta a escalabilidade e a maturidade digital das empresas”, afirma Flávio Silva, CEO da Upper, consultoria especializada em SAP Business One, que acompanhou as discussões do evento.

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A análise observada ao longo do ERP Summit Brasil 2026 reforça uma tendência clara no mercado: empresas que investem em conhecimento, planejamento e integração tecnológica ampliam sua capacidade de adaptação e crescimento. “Mais do que acompanhar tendências, participar de eventos desse porte significa compreender como a gestão evolui e quais caminhos sustentam resultados consistentes no longo prazo”, conclui Flávio.