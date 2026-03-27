Concessão de Cemitérios de São Paulo completa três anos

Em março de 2023, o Serviço Funerário do Município de São Paulo passou a ser administrado por quatro concessionárias privadas. A Consolare assumiu a gestão de seis cemitérios da capital paulista: Consolação, Quarta Parada, Vila Formosa, Santana, Vila Mariana e Tremembé. Ao longo desses três anos, a empresa realizou investimentos de aproximadamente R$ 64,7 milhões em infraestrutura, modernização dos serviços, tecnologia, sustentabilidade e outras melhorias.

Além de diversas reformas realizadas nas unidades, a concessionária também investiu em tecnologia para modernizar a gestão funerária e cemiterial. Diversos livros e arquivos cemiteriais foram digitalizados, facilitando a consulta e a preservação das informações históricas. Também foram implantados um sistema informatizado de gestão funerária, um inventário digital e fotográfico das construções tumulares e a instalação de QR Codes em jazigos tombados e obras de arte, em parceria com a empresa Memória Viva. A tecnologia também está disponível para famílias que desejam registrar digitalmente a história de seus entes queridos.

Segundo Leandro Bazzoni, diretor de operações da Consolare, apesar dos desafios iniciais da concessão, foi possível estruturar os processos operacionais e avançar na melhoria dos serviços prestados à população.

“Desde o início, nosso principal desafio foi organizar os processos para garantir um atendimento mais eficiente e humanizado às famílias. Ao longo desses três anos, realizamos investimentos importantes na infraestrutura dos cemitérios, reduzimos em mais de 30% o tempo de espera no atendimento e implantamos um sistema de rastreamento que permite aos familiares acompanharem, em tempo real, todo o trajeto do ente querido até o local de sepultamento”, afirma.

Investimentos por cemitério

Entre os cemitérios administrados pela Consolare, o Cemitério Vila Formosa recebeu um dos maiores volumes de investimentos, com cerca de R$ 19 milhões. Considerada a maior necrópole da América Latina e quarta maior área verde da cidade, como informado pela Prefeitura, possuindo mais de 763 mil metros quadrados, o local passou por diversas melhorias estruturais. Foram construídas mais de 11 mil gavetas em concreto armado, substituindo os sepultamentos diretos no solo. Também houve reformas nas salas de velório, sanitários, ossuários, paisagismo e instalação de climatização nas salas de velório. A unidade também ganhou nova agência funerária, playground, floricultura, lanchonete e um galpão logístico.

No Cemitério Quarta Parada, os investimentos chegaram a R$ 30,3 milhões. A unidade foi a primeira a ser entregue ao município totalmente reformada, com as obras concluídas no início de 2024. As melhorias incluíram a reforma das salas de velório, implantação de nova agência funerária, revitalização da fachada e da área administrativa, além da pavimentação de cerca de 67 mil metros quadrados. A capela histórica também foi restaurada e o espaço passou a abrigar o Memorial dos Mortos Políticos. O cemitério também recebeu melhorias de acessibilidade, climatização das salas de velório, circuito interno de segurança (CFTV) e um playground.

Já os cemitérios Santana (Chora Menino), Tremembé e Vila Mariana receberam juntos R$ 7,9 milhões em melhorias nas salas de velório, sanitários, revitalização de muros e implantação de sistemas de monitoramento por câmeras.

No Cemitério da Consolação, um dos mais tradicionais e históricos da cidade, a Consolare elaborou um plano de restauro que está em análise junto aos órgãos de preservação do patrimônio. Enquanto aguarda o andamento do processo, a concessionária realizou melhorias na administração e implantou uma agência funerária no local, com investimento de R$ 2,5 milhões. Também foram instalados QR Codes em túmulos de personalidades e obras de arte, além de um mapeamento fotográfico e digital de toda a área. O espaço também passou a oferecer visitas monitoradas semanais e passeios noturnos mensais gratuitos, em parceria com o projeto “O Que Te Assombra?”, consolidando o cemitério como um ponto de interesse cultural e turístico da cidade.

Manutenção e recadastramento de jazigos

Outra frente de atuação da concessionária é o recadastramento dos munícipes. A medida busca atualizar os contatos das famílias responsáveis pelos jazigos e facilitar a manutenção das estruturas funerárias.

Leandro Bazzoni menciona que há diversos jazigos que estão abandonados nos cemitérios em que administra, o que compromete a conservação e a segurança dos espaços.

Transparência nos valores cobrados

A Consolare segue a tabela tarifária definida em edital e homologada pela Prefeitura de São Paulo. As famílias podem consultar os preços dos pacotes e serviços tanto online quanto presencialmente nas agências funerárias da concessionária, onde as tabelas ficam disponíveis em cartazes e panfletos informativos.

Melhorias em números

Ao longo dos três anos de concessão, a Consolare investiu R$ 64,7 milhões em infraestrutura, com a reforma de salas de velório, banheiros, agências funerárias e capelas, além da pavimentação de alamedas, construção de jazigos em concreto e implantação de serviços de apoio, como floriculturas, lanchonetes e playgrounds. A operação também foi ampliada com a abertura de seis agências funerárias e três polos logísticos, além da expansão da frota para 60 veículos, sendo 39 funerários.

Na área de segurança, foram aplicados R$ 6,7 milhões na contratação de vigilantes e na instalação de câmeras de monitoramento. Já em tecnologia, os investimentos somam R$ 4,3 milhões, destinados à digitalização de arquivos cemiteriais, implantação do sistema de rastreamento de corpos e informatização da gestão funerária e cemiterial, além da instalação de QR Codes em jazigos.

As ações de zeladoria também receberam investimentos de R$ 9,1 milhões, com a retirada de toneladas de entulho acumulado e a manutenção periódica de cerca de 9 toneladas de resíduos por mês. A concessionária também destinou R$ 4,4 milhões para iniciativas de sustentabilidade, com previsão de investir mais de R$ 5,1 milhões até 2027.

Para os próximos meses, novos investimentos estão previstos, especialmente nos cemitérios Santana, conhecido como Chora Menino, que deve receber reformas nas áreas administrativas, velórios e melhorias no pavimento das alamedas, com investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, comenta Claudio Elias, CEO da Consolare.

De acordo com pesquisa de satisfação realizada pela Modera, a Consolare apresenta atualmente um NPS (Net Promoter Score) próximo da zona de excelência. O levantamento aponta que 80% das avaliações dos atendimentos recebem notas entre 9 e 10, em uma escala de 0 a 10, indicador que demonstra o alto nível de satisfação dos munícipes com os serviços e atendimentos prestados.

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Para Claudio Elias, o balanço dos três anos de concessão mostra avanços importantes na modernização do serviço funerário da capital. “Nosso compromisso é continuar investindo na qualificação dos serviços e na preservação dos cemitérios, garantindo um atendimento mais digno, organizado e transparente para a população de São Paulo. Hoje, a Consolare”, ressalta.