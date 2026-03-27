Cerro de Pasco Resources Fecha Contrato de Acesso a Toda a Área de Rejeitos de Quiulacocha, Possibilitando a Próxima Fase de Desenvolvimento do Projeto

MONTREAL, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cerro de Pasco Resources Inc. (TSXV: CDPR | OTCQB: GPPRF | FRA: N8HP) (“CDPR” ou a “Empresa”) tem o prazer de anunciar que fechou um contrato de acesso e investigação com a Activos Mineros S.A.C. (“AMSAC”), que concedeàEmpresa acesso de superfície a toda a Instalação de Armazenamento de Rejeitos de Quiulacocha, incluindo as áreas localizadas fora da concessão El Metalurgista da CDPR.

Este contrato é um marco importante para a Empresa e a transição para a próxima fase de desenvolvimento do Projeto de Reprocessamento de Rejeitos de Quiulacocha.

Avanço do Projeto em Grande Escala

A colaboração estratégica com a AMSAC, uma entidade estatal peruana responsável pela remediação de passivos ambientais de mineração históricos — é um exemplo da evolução significativa da trajetória de desenvolvimento do projeto, proporcionandoàCDPR acesso coordenado a toda a área dos rejeitos e viabilizando uma abordagem de desenvolvimento abrangente.

É importante ressaltar que este contrato abrange o acessoàsuperfície, a coordenação operacional e as atividades de perfuração, complementando os direitos de concessão existentes da CDPR sobre uma parcela significativa da área de rejeitos.

O contrato autoriza a CDPR a executar um amplo programa técnico, incluindo:

Perfuração para definição de recursos e caracterização

Perfuração geotécnica e hidrogeológica

Levantamentos geofísicos de superfície e subsuperfície

Estudos de linha de base ambiental e programas de monitoramento

Instalação de instrumentação e sistemas de coleta de dados

Acesso a conjuntos de dados técnicos e ambientais históricos





Esses fluxos de trabalho serão a base para uma futura estimativa de recursos minerais, estudos de viabilidade e elaboração de um abrangente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para o desenvolvimento do Projeto de Reprocessamento de Rejeitos de Quiulacocha.

A Empresa deve iniciar as atividades de perfuração nos próximos meses, com programas iniciais previstos para meados de 2026, sujeitos aos trâmites usuais de licenciamento e planejamento operacional. Além das licenças já obtidas, a Empresa solicitaráàagência reguladora de mineração uma nova licença de reprocessamento necessária para dar inícioàelaboração do EIA.

Mudança Estratégica para uma Estrutura Colaboradora

Este contrato é uma evolução significativa da trajetória de desenvolvimento do projeto.

Em 2024, foi obtido acesso a uma parcela limitada da área por meio de uma servidão de dois anos imposta pelo governo. Este contrato estabelece uma estrutura colaborativa com a AMSAC abrangendo toda a área de rejeitos, alinhando ambas as partes no avanço de uma solução técnica e ambiental coordenada para Quiulacocha.

Um Caminho Mais Direto para o Avanço do Projeto

A Empresa acredita que o contrato com a AMSAC é um caminho mais direto e prático, pois possibilita que a CDPR avance imediatamente o trabalho técnico necessário para o desenvolvimento do projeto enquanto continua a trabalhar de forma construtiva com as autoridades competentes. Essa abordagem viabiliza que a empresa avance sem atrasos em marcos importantes, incluindo perfuração, definição de recursos, estudos de viabilidade e licenciamento ambiental (ou seja, EIA).

Comentários da Administração

Guy Goulet, CEO da Cerro de Pasco Resources, comentou:

“Este é um marco importante para o Projeto Quiulacocha sendo aguardado ansiosamente pelos nossos acionistas.

O acesso a toda a área de rejeitos nos permite avançar de forma decisiva para a execução, dando prosseguimento a perfurações, estudos técnicos e trabalhos necessários para conduzir este projeto durante o processo de licenciamento.

Este contrato estabelece a estrutura operacional e colaboradora necessária rumo a uma solução de desenvolvimento de longo prazo para os rejeitos de Quiulacocha. Ele também é indicação do relacionamento construtivo e colaborador com a AMSAC, o qual acreditamos ser fundamental para o avanço do projeto.”

Um Investimento para o Avanço do Projeto

O contrato estabelece uma contraprestação total de aproximadamente PEN 7,2 milhões (cerca de US$ 2,1 milhões) ao longo do seu prazo inicial, refletindo uma estrutura comercial negociada e estruturada para o acesso a toda a área do Projeto Quiulacocha, e não somenteàconcessão de mineração “El Metalurgista”.

O contrato também oferece a flexibilidade de prorrogação, em suporte ao avanço contínuo das atividades de desenvolvimento do projeto enquanto a Empresa alcança os marcos técnicos e de licenciamento.

Com este investimento a CDPR pode alocar eficientemente capital para programas técnicos essenciais necessários para o avanço do projeto rumoàviabilidade e ao licenciamento.

Posicionado para a Próxima Fase

Embora ainda restem etapas adicionais de licenciamento e regulamentação, este contrato possibilita o acesso essencial necessário para o avanço do Projeto Quiulacocha nas suas próximas etapas.

A Empresa considera este marco um passo fundamental para liberar a plena escala e o potencial do projeto, possibilitando a geração dos dados técnicos necessários para suporte ao desenvolvimento de longo prazo.

A Empresa acredita que este contrato estabelece a base para uma solução mais abrangente de longo prazo para o desenvolvimento e a remediação dos rejeitos de Quiulacocha.

Sobre a Cerro de Pasco Resources Inc.

A Cerro de Pasco Resources Inc. está focada no desenvolvimento do seu principal ativo, 100% proprietário, a concessão de mineração El Metalurgista, que inclui os rejeitos de Quiulacocha, na região central do Peru. A abordagem da Empresa integra a recuperação de metaisàremediação ambiental, visando o reprocessamento de um dos maiores recursos a céu aberto da região.

Para mais informações, visite www.pascoresources.com.

Mais Informações

Guy Goulet, CEO

+1 514 294 7000

Email: info@pascoresources.com

Donna Yoshimatsu, Assessora Estratégica Sênior / Relações com Investidores

+1 416-722-2456

dyoshi@pascoresources.com

Declarações de Previsão

Certas informações aqui contidas podem constituir “informações de previsão” nos termos da legislação canadense de valores mobiliários. De modo geral, as informações de previsão podem ser identificadas pelo uso de terminologia de previsão, tais como “planeja”, “busca”, “espera”, “estima”, “pretende”, “antecipa”, “acredita”, “poderia”, “talvez”, “provavelmente”, “agendado”, ou variações de tais palavras, ou por declarações de que certas ações, eventos ou resultados “podem”, “irão”, “poderiam”, “seriam”, “talvez”, “serão tomados”, “ocorrerão”, “serão alcançados” ou outras expressões semelhantes. As declarações de previsão, incluindo as expectativas da administração da CDPR em relação ao avanço, cronograma, escopo e conclusão dos programas de trabalho das Fases 1 e 2 no Projeto de Reprocessamento de Rejeitos de Quiulacocha; o cronograma, conteúdo e resultados previstos dos trabalhos de teste e estudos metalúrgicos, mineralógicos, ambientais, hidrogeológicos e geotécnicos; o cronograma esperado para a conclusão do programa metalúrgico integrado, dos modelos hidrogeológicos e geotécnicos, e de outros conjuntos de dados técnicos necessários para a engenharia de viabilidade e para o planejamento da mina; a elaboração, o cronograma e os resultados potenciais da primeira Estimativa de Recursos Minerais para os rejeitos de Quiulacocha; e os benefícios esperados do reprocessamento de rejeitos, bem como o cronograma, o desfecho e o impacto dos processos de licenciamento e regulatórios, incluindo a formalização dos direitos de reprocessamento de rejeitos para além da concessão El Metalurgista, baseiam-se nas estimativas da CDPR e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, o nível de atividade, o desempenho ou as realizações da CDPR sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações ou informações de previsão. As declarações de previsão estão sujeitas a fatores comerciais e econômicos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dessas declarações de previsão, incluindo as suposições e os fatores de risco relevantes estabelecidos nos documentos públicos da CDPR, disponíveis no SEDAR+ em www.sedarplus.ca. Não há garantia de que tais declarações sejam precisas, uma vez que os resultados reais e os eventos futuros podem ser materialmente diferentes dos previstos em tais declarações. Embora a CDPR acredite que as suposições e os fatores utilizados na elaboração das declarações de previsão sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nessas declarações e informações de previsão. Exceto quando exigido pela lei aplicável, a CDPR renuncia a qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou modificar qualquer declaração de previsão, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Nem a TSXV nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (conforme definido nas políticas da TSXV) aceitam qualquer responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado de imprensa.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9679749)