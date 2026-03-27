Omnibees revela os destinos mais buscados para Semana Santa

A Omnibees, empresa de tecnologia e distribuição para hotelaria, divulgou um levantamento sobre o comportamento de busca de viajantes para a Semana Santa de 2026. O estudo foi desenvolvido a partir de uma base robusta de dados, que reúne mais de 55 milhões de room nights transacionadas por ano e informações consolidadas de mais de 10 mil hotéis.

Os dados mostram um cenário de alta demanda por destinos turísticos no Brasil, com forte concentração em regiões tradicionais de lazer e grande volume de buscas ainda em fase de decisão.

O Rio de Janeiro lidera o ranking com 392 milhões de buscas, seguido por São Paulo (199 milhões) e Armação dos Búzios (85 milhões), consolidando o protagonismo da região Sudeste na intenção de viagem para o período.

Na sequência aparecem destinos com forte apelo turístico e diversidade de experiências, como Foz do Iguaçu (60 milhões) e Porto Seguro (55 milhões).

Nordeste lidera em presença entre os destinos mais buscados

Apesar da liderança do Sudeste em volume absoluto, o Nordeste se destaca como a região com maior número de destinos no ranking. Porto Seguro, Maceió (51 milhões), Salvador (48 milhões) e Natal (41 milhões) reforçam a força da região no turismo de lazer durante a Semana Santa.

O Sul também aparece com destinos de perfil mais experiencial, como Gramado (43 milhões) e Florianópolis (45 milhões).

Top 10 destinos mais buscados para a Semana Santa

Rio de Janeiro — 392 milhões de buscas

São Paulo — 199 milhões

Armação dos Búzios — 85 milhões

Foz do Iguaçu — 60 milhões

Porto Seguro — 55 milhões

Maceió — 51 milhões

Salvador — 48 milhões

Florianópolis — 45 milhões

Gramado — 43 milhões

Natal — 41 milhões

Viagens curtas e foco em lazer marcam o comportamento

Além do ranking, o estudo da Omnibees indica que o perfil de viagem para a Semana Santa é majoritariamente voltado ao lazer, com predominância de estadias curtas — em média, até quatro dias.

Os dados também mostram que os viajantes ainda estão em fase ativa de pesquisa e comparação, o que ajuda a explicar o alto volume de buscas identificado.

O levantamento faz parte do Radar Omnibees, iniciativa que acompanha tendências de demanda e comportamento do consumidor no turismo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para acessar a análise completa e os insights detalhados do estudo, basta acessar o conteúdo disponível aqui: https://omnibees.com/h7xm