Omnibees revela os destinos mais buscados para Semana Santa
A Omnibees divulgou o ranking dos destinos mais buscados para a Semana Santa de 2026, com liderança do Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e Armação dos Búzios. O levantamento reforça o protagonismo do Sudeste, enquanto o Nordeste se destaca pela diversidade, com cidades como Porto Seguro, Maceió, Salvador e Natal entre as mais procuradas.
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A Omnibees, empresa de tecnologia e distribuição para hotelaria, divulgou um levantamento sobre o comportamento de busca de viajantes para a Semana Santa de 2026. O estudo foi desenvolvido a partir de uma base robusta de dados, que reúne mais de 55 milhões de room nights transacionadas por ano e informações consolidadas de mais de 10 mil hotéis.
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Os dados mostram um cenário de alta demanda por destinos turísticos no Brasil, com forte concentração em regiões tradicionais de lazer e grande volume de buscas ainda em fase de decisão.
O Rio de Janeiro lidera o ranking com 392 milhões de buscas, seguido por São Paulo (199 milhões) e Armação dos Búzios (85 milhões), consolidando o protagonismo da região Sudeste na intenção de viagem para o período.
Na sequência aparecem destinos com forte apelo turístico e diversidade de experiências, como Foz do Iguaçu (60 milhões) e Porto Seguro (55 milhões).
Nordeste lidera em presença entre os destinos mais buscados
Apesar da liderança do Sudeste em volume absoluto, o Nordeste se destaca como a região com maior número de destinos no ranking. Porto Seguro, Maceió (51 milhões), Salvador (48 milhões) e Natal (41 milhões) reforçam a força da região no turismo de lazer durante a Semana Santa.
O Sul também aparece com destinos de perfil mais experiencial, como Gramado (43 milhões) e Florianópolis (45 milhões).
Top 10 destinos mais buscados para a Semana Santa
Rio de Janeiro — 392 milhões de buscas
São Paulo — 199 milhões
Armação dos Búzios — 85 milhões
Foz do Iguaçu — 60 milhões
Porto Seguro — 55 milhões
Maceió — 51 milhões
Salvador — 48 milhões
Florianópolis — 45 milhões
Gramado — 43 milhões
Natal — 41 milhões
Viagens curtas e foco em lazer marcam o comportamento
Além do ranking, o estudo da Omnibees indica que o perfil de viagem para a Semana Santa é majoritariamente voltado ao lazer, com predominância de estadias curtas — em média, até quatro dias.
Os dados também mostram que os viajantes ainda estão em fase ativa de pesquisa e comparação, o que ajuda a explicar o alto volume de buscas identificado.
O levantamento faz parte do Radar Omnibees, iniciativa que acompanha tendências de demanda e comportamento do consumidor no turismo.
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Para acessar a análise completa e os insights detalhados do estudo, basta acessar o conteúdo disponível aqui: https://omnibees.com/h7xm
Website: https://omnibees.com/