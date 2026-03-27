Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Osmose reversa avança como solução estratégica no tratamento

Tecnologia de alta eficiência ganha espaço nas indústrias brasileiras por garantir qualidade da água em processos produtivos exigentes e atender normas sanitárias vigentes.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
27/03/2026 09:58

compartilhe

SIGA
×
Macro shot of pouring water into a glass
Macro shot of pouring water into a glass crédito: DINO

A osmose reversa consolidou-se como uma das tecnologias mais eficientes para o tratamento de água em aplicações industriais no Brasil. O processo consiste na passagem forçada da água por membranas semipermeáveis sob alta pressão, removendo até 99% de impurezas, sais dissolvidos, microrganismos e compostos químicos. Indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias, laboratórios de análise e cervejarias estão entre os principais setores que adotam a tecnologia para garantir a qualidade da água utilizada em seus processos produtivos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A versatilidade da osmose reversa permite sua aplicação em contextos variados: da produção de água ultrapura para laboratórios e indústrias de implantes odontológicos ao enxágue de superfícies em processos de fabricação. O sistema é compatível com diferentes escalas de operação, atendendo tanto pequenas instalações quanto plantas industriais de grande porte. Além da qualidade, a tecnologia contribui para a redução do consumo de insumos químicos no tratamento convencional, representando ganho operacional e ambiental para as empresas.

“A osmose reversa é hoje uma das ferramentas mais requisitadas em projetos de tratamento de água para processos industriais, especialmente onde a pureza é crítica”, afirma Nelson Isao Watanabe, fundador da Asstefil Indústria e Comércio de Filtros Ltda., empresa sediada em Santo André (SP) com mais de três décadas de atuação no desenvolvimento e implementação de sistemas de filtragem e tratamento de água.

O avanço regulatório, com normas mais rigorosas do Ministério da Saúde para controle da qualidade da água em processos produtivos, amplia a necessidade de soluções tecnológicas de alta performance. Empresas que buscam adequação normativa e eficiência operacional encontram nos sistemas de osmose reversa uma alternativa consolidada, com projetos personalizáveis conforme a vazão necessária, a composição da água de entrada e as exigências específicas de cada setor industrial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A tendência aponta para maior integração da osmose reversa com sistemas de reaproveitamento hídrico, reforçando o papel da tecnologia nas estratégias de sustentabilidade das indústrias brasileiras em 2026.



Website: https://www.linkedin.com/company/asstefilsistemas/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay