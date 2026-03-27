Premiação destaca 54 agências referências em mkt e vendas

O Prêmio Limitless, realizado pela RD Station — uma operação da TOTVS, empresa de tecnologia do Brasil —, anunciou o ranking das 54 agências e consultorias mais bem avaliadas em seu ecossistema de parceiros, reconhecidas pela capacidade de estruturar estratégias de crescimento, integrar marketing e vendas e gerar receita com previsibilidade para seus clientes.



Segundo Vicente Rezende, diretor de marketing da operação, o mercado vive uma mudança importante na forma como as empresas escolhem parceiros para impulsionar o crescimento. “Durante muito tempo, muitas empresas escolheram agências principalmente pela criatividade ou pelo volume de entregas. Hoje, o que mais pesa é a capacidade de transformar marketing em crescimento real de receita. Isso envolve integrar marketing e vendas, usar dados para tomada de decisão e construir processos que gerem previsibilidade de resultados ao longo do tempo”, afirma o executivo.



O resultado do ranking mostra que o avanço das tecnologias, a volatilidade dos mercados e um ambiente econômico marcado por cadeias produtivas altamente interdependentes vêm tornando cada vez menos eficaz a aplicação de modelos padronizados de marketing e vendas. Nesse contexto, cresce a demanda por estratégias personalizadas, adaptadas ao perfil de cada negócio, às características de seus clientes e às mudanças dos mercados em que atuam.



Ao todo, 22 empresas foram reconhecidas como vencedoras nas diferentes categorias da premiação, enquanto outras 32 integraram a lista das finalistas. Abaixo é possível conferir a classificação completa:



Ranking Limitless 2026 — 54 empresas mais bem avaliadas



1. 8D Hubify

2. Agência BGCOM

3. Agência BW8

4. Agência Incandescente

5. Agência Mango

6. Agência Mestre

7. Agência Zeniti

8. Artefato Agência Digital

9. Atratis

10. Austral

11. Aventum

12. BeeOn

13. Dinbrasil

14. Goo Resultados

15. Next4 Comunicação

16. Ponti Digital

17. Orgânica Digital

18. p9.digital

19. PHD Virtual

20. Agência Sell.it!

21. AGV Gestão Consultoria

22. Alps - Atrair Leads para Pessoas de Sucesso

23. B7 MIDIA LTDA

24. Hollmind

25. FOKUS COMUNICAÇÃO

26. Innova - AATB

27. Radconnect Tecnologia

28. Sparky

29. Digital Ads

30. GRUPO CONTEUDO

31. Royal Growth

32. Grupo VHN

33. Bentview

34. Gesto Marketing Digital

35. Performa Web

36. TR3S Marketing Digital

37. Hublue

38. Artmaker

39. CRP Mango

40. FORMIGA DIGITAL

41. Logic Arts

42. MétricaHub

43. Quater

44. Shakers Agência

45. Agência Visia

46. ANIMO CREATIVE ASSESSORIA DE MARKETING

47. Ellite Digital

48. InOut Digital

49. Kombi Agência Digital

50. MOONFLAG

51. Nero Marketing

52. Agência Chan

53. Sabujo

54. Seekgrow Estratégias Digitais



Vencedoras por categoria:



Categoria: case de marketing



1. Agência Mestre com o cliente Prev Fácil

2. Agência Incandescente com o cliente Instituto Brasil Offshore

3. Artefato Agência Digital com o cliente Medens Implantes

Categoria: case de vendas



1. 8D Hubify com o cliente Consórcio Magalu

2. Orgânica Digital com o cliente Rede IOA

3. Goo Resultados com o cliente Clínica Rejuvenesce

Categoria: case de e-commerce



1. Agência Mango com o cliente Tycket

2. PHD Virtual com o cliente Miss.a Acessórios

3. BeeOn com o cliente Qualividros

Categoria: case de grandes empresas



1. BW8 com o cliente Confederação Nacional do Comércio

Empresa revelação



1. Agência Sell.it!

2. Radconnect Tecnologia

3. Digital Ads

Empresa do ano



1. Agência Incandescente

2. Aventum

3. Conteúdo Edu

Melhor em RD Station - Diamond



1. Agência Incandescente

2. Aventum

3. BW8

Melhor em RD Station - Platinum



1. Gesto Marketing Digital

2. Agência Mango

3. Agência Sell.it!

Melhor em RD Station - Gold



1. Shakers Agência

2. MétricaHub

3. Quater

Melhor em RD Station - Silver



1. InOut Digital

2. Moonflag

3. Agência Chan

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Sobre o Prêmio Limitless



O Prêmio Limitless, levantamento realizado pela RD Station, reconhece anualmente as empresas parceiras que se destacam na geração de resultados para clientes por meio de estratégias de marketing digital, vendas e crescimento de receita.



A premiação avalia empresas participantes do ecossistema de parceiros da RD Station, que reúne mais de 2 mil agências e consultorias especializadas em serviços como geração de leads, automação de marketing, gestão de mídia, produção de conteúdo, CRM e estruturação de operações comerciais.



Os critérios de avaliação incluem indicadores como crescimento de carteira de clientes, retenção, expansão de receita, uso de soluções tecnológicas e desempenho em cases de marketing, vendas e e-commerce.