Arquitetura de luxo une materiais nobres e soluções técnicas

O setor de arquitetura de alto padrão no Brasil tem avançado com projetos que combinam elevada complexidade construtiva e alto nível de personalização, especialmente em edifícios superaltos. Nesse contexto, a demanda por ambientes que equilibram estética autoral e rigor técnico tem orientado o desenvolvimento de residências que priorizam materiais de procedência certificada e soluções integradas de uso do espaço.

O projeto desenvolvido pela equipe da we.arch exemplifica esse movimento ao incorporar conceitos de fluidez e funcionalidade em um apartamento de estética clássica contemporânea. A proposta contempla soluções específicas para edifícios de grande altura, como sistemas de segurança com sprinklers e amplas superfícies envidraçadas, que ampliam a conexão entre os ambientes internos e a paisagem urbana.

Soluções técnicas e integração de ambientes



Um dos destaques do projeto é o sistema de trilhos estruturais aplicado à cozinha, que permite alternar entre um espaço isolado ou integrado à área social, conforme o uso. Para garantir desempenho e durabilidade em áreas de maior exigência, como a cozinha, as bancadas foram executadas em superfície ultracompacta da marca Cosentino. Segundo especificações técnicas do material, a solução oferece alta resistência a riscos, desbotamento e temperaturas elevadas, contribuindo para a eficiência operacional e a longevidade do projeto — em linha com o perfil do morador.

“Luxo exige domínio técnico. Trabalhar com um cliente exigente, com referências globais, em um edifício superalto demanda know-how, sinergia e sensibilidade para entregar cada detalhe com precisão”, afirma Maria Fernanda, CEO da we.arch.

Curadoria de materiais e acabamentos



A composição dos ambientes é marcada por uma curadoria que valoriza materiais naturais e metais nobres. Entre os principais elementos, destacam-se:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Luminárias em cristal de rocha, utilizadas para agregar textura e qualificar a iluminação;

Mármores translúcidos e Taj Mahal, aplicados no lavabo e na suíte master, respectivamente;

Elementos com acabamento em banho de ouro, presentes em esculturas, metais e esquadrias.



A we.arch atua no segmento de arquitetura autoral com foco em projetos de alta complexidade. Sua abordagem parte da leitura do perfil do cliente para desenvolver soluções que aliam identidade, permanência e sofisticação, incorporando referências internacionais ao contexto da moradia brasileira.