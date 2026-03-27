Bitget Desafia Definição de Exchange com Novo Filme da Marca

VICTORIA, Seychelles, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou um novo filme institucional que questiona uma premissa de longa data no setor financeiro: por que os mercados ainda são fragmentados? O filme apresenta sua plataforma UEX, criada em torno da mensagem "Trade Global Alpha em Um."

O filme apresenta um ambiente de negociação unificado, no qual criptomoedas, ações, Forex, commodities e metais preciosos são acessíveis por meio de uma única conta integrada. Isso reflete uma evolução mais ampla na forma como os usuários interagem com os mercados, com a atividade cada vez mais abrangendo múltiplas classes de ativos, moldadas pelas condições macroeconômicas globais.

A dinâmica recente do mercado evidencia a natureza interconectada dos ativos financeiros. As movimentações nas taxas de juros, commodities, moedas e ações estão cada vez mais interligadas, levando os usuários a buscar estratégias que vão além de mercados isolados. O filme institucional da marca capta essa transformação, posicionando a UEX da Bitget como um ambiente projetado para viabilizar a participação em múltiplos ativos dentro de um único sistema.

"O que uma exchange deve ser não tem sido questionado", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Os usuários estão abordando os mercados de maneira diferente; estão focados em oportunidades que abrangem diversos ativos, e as plataformas precisam refletir isso. O que criamos com a UEX é um exemplo do nosso compromisso em unir a TradFi, as criptomoedas e os ativos universais em um mesmo lugar."

A plataforma está estruturada em torno das abas de Cripto e TradFi dispostas lado a lado, para que os usuários possam visualizar e acessar vários mercados sem a necessidade de mudar de contas ou de interfaces distintas. Em vez de focar em classes de ativos isoladas, o modelo UEX alinha-se a um ambiente de mercado no qual a atividade de negociação transita cada vez mais entre diferentes ativos, em resposta a fatores macroeconômicos comuns. Essa abordagem possibilita que os usuários reajam ao curso de um mercado e mantenham simultaneamente posições em outros, tudo dentro de um mesmo sistema.

Na UEX, a execução, a alocação de capital e a gestão de riscos são realizadas dentro de uma estrutura unificada de contas. O vídeo destaca quatro elementos da experiência UEX: visibilidade dos mercados globais, execução consistente apoiada por uma infraestrutura de liquidez, eficiência de capital por meio de um sistema de margem unificado, e um ecossistema integrado que abrange ferramentas de negociação e recursos assistidos por IA.

O lançamento do filme institucional reflete a expansão da Bitget para além dos modelos tradicionais de exchanges, integrando ativos digitais e instrumentos financeiros tradicionais em um ambiente de negociação unificado. O vídeo encerra com a frase "Entendeu a ideia?" — não um slogan e sim um leve desafio a um setor ainda moldado por premissas ultrapassadas, no qual a estrutura das exchanges ainda não acompanha a realidade da dinâmica dos mercados.

Para ver o vídeo, clique aqui.

Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Para mais informações, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Fotos deste comunicado disponíveis em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6218fca-4ea4-429c-a76c-d3b19d29b4f7

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001172650)