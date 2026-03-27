Axi Lança Nova Série de Webinars Axi Select Após Campanha de Sucesso na Bloomberg

SYDNEY, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, provedora global de negociação online, anunciou o lançamento de uma nova série de webinars educacionais no seu programa Axi Select, expandindo sua iniciativa de educação para traders após o sucesso da sua recente campanha na Bloomberg. O primeiro webinar com início em abril de 2026 será uma série contínua, criada para oferecer insights do mercado e educação prática em negociação de experts para a comunidade global de traders da Axi.

A nova série de webinars é a próxima fase do compromisso da Axi em apoiar o desenvolvimento dos traders por meio de uma educação acessível e de nível profissional. Com base na forte interação do público durante a campanha da Bloomberg, a iniciativa visa proporcionar aos traders uma compreensão mais aprofundada do mercado, oportunidades de aprendizado estruturado e acesso direto aos profissionais experientes do setor.

Greg Rubin, Diretor da Axi Select na Axi, disse:

“A campanha da Bloomberg destacou uma demanda crescente por uma educação confiável e conduzida por experts, que ajude os traders a compreender melhor os mercados dinâmicos atuais. O lançamento da série de webinars Axi Select possibilita a continuidade dessa conversa e proporciona aos traders acesso direto a insights, análises e conhecimentos práticos, elaborados para apoiar o desenvolvimento das suas atividades de trading a longo prazo,”

A primeira sessão será conduzida pela analista de mercados financeiros, educadora e especialista em trading, Cassandra Ng, que tem vasta experiência na apresentação de análises de mercado e na oferta de educação em trading para uma audiência global. A sessão se concentrará em perspectivas do mercado, estruturas operacionais e princípios de gestão de riscos, com o objetivo de auxiliar os traders a navegar pelas condições do mercado em constante evolução com maior confiança.

Cassandra comentou:

“A educação é essencial para os traders que querem construir consistência e disciplina nos mercados. Esta série de webinars foi criada para simplificar movimentos complexos do mercado e fornecer insights práticos que os traders possam aplicar nas suas próprias estratégias.”

Sobre a Apresentadora

Cassandra Ng é trader em uma mesa proprietária e analista de mercado em uma empresa de pesquisa premiada onde suas análises fundamentam as decisões de milhares de traders todos os dias. Ela é expert em Ondas de Elliott e em Fibonacci, ferramentas que ela utiliza para prever a direção dos mercados. Com anos de experiência trabalhando com traders de varejo e profissionais, é especialista em traduzir conceitos financeiros complexos em conhecimento prático de trading em webinars, workshops e análises de mercado.

A série de webinars expande a ampla missão da Axi de capacitar traders por meio de educação, tecnologia e oportunidades de desenvolvimento estruturado. Ao passar de um engajamento baseado em transmissão para experiências de aprendizado interativas, a Axi continua a aprofundar seu foco em uma oferta de valor significativo, além do simples acessoànegociação.

Os traders podem garantir sua vaga se inscrevendo em:

https://axicorp.zoom.us/webinar/register/WN_h2n3EqLTT-qQww5BZtrx2g

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de negociação online que oferece acesso a Forex, ações, índices, commodities e ativos digitais. Por meio de iniciativas como o Axi Select, a Axi apoia traders em todo o mundo com educação, tecnologia e ferramentas profissionais de negociação.

Contato da Mídia: mediaenquiries@axi.com

Para informação completa sobre o programa Axi Select, visite: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

O programa Axi Select está disponível somente para clientes da AxiTrader LLC. Os CFDs envolvem alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região. Para mais informações, consulte nossos Termos de Serviço. Taxas de negociação padrão e depósito mínimo são implementadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001172530)