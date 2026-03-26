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A Venture Global e a Edison anunciam acordo de arbitragem em Calcasieu Pass

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Repórter
26/03/2026 22:55

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Hoje, a Venture Global e a Edison anunciaram conjuntamente a assinatura de um acordo comercial para a resolução da arbitragem pendente entre as duas empresas referente ao projeto Calcasieu Pass.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260326003143/pt/

A conclusão do acordo está prevista para o final do segundo trimestre de 2026, quando a arbitragem será encerrada. O acordo resolve integralmente a arbitragem. Como parte do acordo, a Edison e a Venture Global também concordaram com a entregaàEuropa de cargas adicionais além das previstas no contrato de longo prazo, para apoiar o fornecimento de gás, principalmente para o mercado italiano. A primeira entrega está agendada para maio de 2026, na Itália, no Terminal de GNL do Adriático.

O acordo representa um passo significativo no fortalecimento da cooperação comercial entre as partes e estabelece as bases para futuras entregas, mesmo diante das perturbações causadas pelos eventos geopolíticos em curso.

Ambas as partes acolhem favoravelmente este acordo, uma vez que consolida ainda mais as entregas a longo prazo e fortalece a parceria comercial entre a Venture Global e a Edison, um importante cliente do projeto Calcasieu Pass. As partes esperam continuar a trabalhar em conjunto para cumprir a missão da Venture Global de estabilizar os mercados globais de GNL/gás e consolidar ainda mais o papel da Edison na garantia da estabilidade e segurança do abastecimento energético da Itália.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


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Fonte: BUSINESS WIRE

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