A SLB anuncia datas para teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2026

A SLB (NYSE:SLB) realizará uma teleconferência no dia 24 de abril de 2026 para discutir os resultados do primeiro trimestre encerrado no dia 31 de março de 2026.

A teleconferência está agendada para começar às 11h00, horário do leste dos EUA, e um comunicado de imprensa sobre os resultados será divulgado às 7h00, horário do leste dos EUA.

Para acessar a teleconferência, os participantes devem entrar em contato com a operadora pelo telefone +1 (833) 470-1428 (dentro da América do Norte) ou +1 (404) 975-4839 (fora da América do Norte) aproximadamente 10 minutos antes do início da chamada. O código de acesso é 742955.

Uma transmissão ao vivo da teleconferência será realizada simultaneamente em https://events.q4inc.com/attendee/972985185, somente para ouvir. Os participantes devem acessar o site 15 minutos antes do início da chamada para testar seus navegadores e se registrar para a transmissão. Após o término da teleconferência, um replay estará disponível em www.slb.com/irwebcast até 1º de maio de 2026, e poderá ser acessado ligando para +1 (866) 813-9403 na América do Norte ou +1 (929) 458-6194 fora da América do Norte, fornecendo o código de acesso 360731.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

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Investidores

James R. McDonald – Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores e Assuntos do Setor

Joy V. Domingo – Diretor de Relações com Investidores

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Tel: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Mídia

Josh Byerly – Vice-Presidente Sênior de Comunicações

Moira Duff – Diretora de Comunicações Externas

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Tel: +1 (713) 375-3407

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