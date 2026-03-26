A Cobre fica em 1º lugar na América Latina no ranking de 2026 da Fast Company de empresas mais inovadoras do mundo.

Cobre, a plataforma líder em pagamentos B2B na América Latina, foi nomeada para a prestigiosa lista das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2026 da Fast Company. A lista deste ano destaca empresas que estão moldando a indústria e a cultura por meio de suas inovações. Além das 50 Empresas Mais Inovadoras do Mundo, a Fast Company reconhece 720 homenageadas em 59 setores e regiões. A Cobre foi classificada como nº 1 na América Latina.

“Empresas na América Latina ainda operam com sistemas financeiros construídos para uma era diferente. Na Cobre, estamos construindo uma infraestrutura que permite a movimentação de dinheiro em tempo real, com maior eficiência e controle. Este reconhecimento valida que essa transformação já está em curso”, afirmou José Vicente Gedeón, CEO e cofundador da Cobre.

Ao longo do último ano, a Cobre desempenhou um papel fundamental na modernização dos pagamentos B2B em mercados emergentes, construindo infraestrutura financeira em tempo real para empresas. Em 2025, a empresa processou mais de US$ 17 bilhões em transações, dobrando seu volume em comparação com 2024. No início de 2026, a Cobre processava aproximadamente US$ 2,6 bilhões em volume de transações mensais, posicionando-se como uma das principais infraestruturas de pagamento B2B na América Latina.

Esse crescimento foi impulsionado pelo lançamento de novas soluções que estão redefinindo a forma como as empresas gerenciam seus pagamentos. Entre elas, está a implementação de pagamentos internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que empresas enviem e recebam transferências internacionais instantaneamente, eliminando as restrições bancárias tradicionais, como horários de funcionamento limitados e atrasos na liquidação. Na Colômbia, a Cobre também se tornou a primeira participante indireta a habilitar o Bre-B para empresas, permitindo transferências interbancárias em menos de 20 segundos. Mais recentemente, a empresa recebeu autorização para estabelecer a Cobre Financial como uma empresa de financiamento na Colômbia.

Hoje, mais de 300 empresas em toda a América Latina usam a Cobre para processar pagamentos, otimizar operações de tesouraria e reduzir atritos operacionais. Somente em 2025, a Cobre ajudou seus clientes a gerar mais de US$ 27 milhões em economia. Ao permitir a movimentação de dinheiro em tempo real, a empresa está ajudando as empresas a melhorar a liquidez, reduzir a dependência de processos manuais e fortalecer as cadeias de suprimentos em mercados onde os atrasos nos pagamentos, historicamente, criaram ineficiências significativas.

A lista das Empresas Mais Inovadoras do Mundo é a principal publicação da Fast Company e uma de suas iniciativas editoriais mais aguardadas do ano. Para determinar os homenageados, os editores e redatores da Fast Company analisam empresas que impulsionam o progresso em todo o mundo e em diversos setores, avaliando milhares de inscrições por meio de um processo seletivo competitivo. O resultado é um guia global sobre inovação na atualidade, desde startups em estágio inicial até algumas das empresas mais valiosas do mundo.

“Nossa lista das Empresas Mais Inovadoras visa destacar organizações que não apenas se adaptamàmudança, mas a impulsionam”, disse Brendan Vaughan, editor-chefe da Fast Company.“As empresas que homenageamos este ano estão redefinindo o que significa liderança em 2026, combinando ideias ousadas com impacto mensurável e transformando inovação revolucionária em valor real. Elas estão ditando o ritmo em seus setores e oferecendo um modelo para o que a inovação sustentável pode alcançar.”

A lista completa das empresas homenageadas como as Mais Inovadoras pela Fast Company já está disponível em fastcompany.com. Também estará disponível nas bancas de jornal a partir de 31 de março de 2026.

Sobre a Cobre

A Cobre é a principal plataforma de pagamentos instantâneos B2B da América Latina. Resolvemos os desafios mais complexos de movimentação de dinheiro da região, construindo uma infraestrutura financeira avançada que permite às empresas movimentar dinheiro com mais rapidez, segurança e eficiência.

A Cobre oferece três soluções que permitem às empresas otimizar sua tesouraria ou criar novos produtos para seus clientes: Pagamentos Locais (pagamentos locais em tempo real), Pagamentos Transfronteiriços (pagamentos globais em tempo real) e Cobre Connect. Todas são projetadas para se integrar aos sistemas existentes da empresa, a fim de criar ecossistemas financeiros inteligentes e interoperáveis.

Criada para fintechs, PSPs, bancos e equipes financeiras que exigem velocidade, controle e eficiência. De pagamentos em tempo realàtesouraria automatizada, transformamos processos financeiros complexos em experiências simples.

Mais informações: https://www.cobre.com/

Sobre a Fast Company

A Fast Company é a única marca de mídia totalmente dedicadaàinterseção vital entre negócios, inovação e design, engajando os líderes, empresas e pensadores mais influentes sobre o futuro dos negócios. Com sede na cidade de Nova York, a Fast Company é publicada pela Mansueto Ventures LLC, juntamente com a publicação de negócios Inc. Para mais informações, acesse fastcompany.com.

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Ángela Martínez Lago

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