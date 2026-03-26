Índia: O Mercado Solar Promissor

A expansão da energia solar está em plena expansão em todo o mundo. A Índia, em particular, está testemunhando um crescimento acelerado graças a programas de financiamento estatal, incentivos fiscais, subsídios e empréstimos verdes de bancos. Em 2025, foram adicionados 37,5 gigawatts – um aumento de 50% em relação ao ano anterior. O orçamento para 2026 prevê a implantação de 45 a 50 gigawatts, permitindo que o país mais densamente povoado se torne o segundo maior mercado de energia solar do mundo. A Intersolar Europe dará destaque ao país do sul da Ásia de 23 a 25 de junho em Munique. A Índia é um mercado promissor para a indústria fotovoltaica internacional. Haverá diversos eventos onde os visitantes poderão aprender sobre o mercado, novas oportunidades de negócios e a estrutura das novas cadeias de suprimentos. A exposição acontecerá como parte da The smarter E Europe, a maior aliança de exposições da Europa para o setor de energia. Espera-se a presença de mais de 100.000 visitantes e 2.800 expositores de todo o mundo.

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A large number of interested visitors attended Intersolar India – a key industry event in India since 2009. (©Solar Promotion GmbH)

A energia fotovoltaica (FV) serve como a espinha dorsal tecnológica da segurança do abastecimento na expansão das energias renováveis. Prevê-se a instalação de 500 gigawatts de energia renovável até 2030, incluindo 280 gigawatts de energia solar. A energia fotovoltaica está se tornando mais atrativa devidoàerosão de preços sem precedentes: de acordo com dados da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), os custos da energia solar na Índia caíram 80% desde 2010, tornando-a a opção mais rentável para novas instalações de energia.

Mas também existem desafios. A necessidade de mão de obra altamente especializada, a expansão da infraestrutura energética moderna e o aumento da capacidade de armazenamento são fatores-chave para a próxima fase de transformação. Esses desenvolvimentos também abrem enormes oportunidades para colaborações e novos mercados. “A Índia é tanto um importante mercado consumidor quanto um parceiro atrativo para a expansão da capacidade de produção nas indústrias de energia solar e de armazenamento. Isso também a torna uma fonte potencial de componentes acabados e produtos intermediários”, afirma David Wedepohl, diretor de Assuntos Internacionais da Associação Alemã de Energia Solar.

No final de janeiro de 2026, a Comissão Europeia assinou um acordo de livre comércio com a Índia. “Ao longo de toda a cadeia de valor da energia fotovoltaica – da produção de módulos e células a wafers, lingotes e polissilício – a Índia está se tornando um dos produtores mais dinâmicos do mundo. O Acordo de Livre Comércio UE-Índia também oferece novas oportunidades para discussões e comércio entre as duas regiões”, explica o Dr. Puzant Baliozian, líder do Grupo Setorial de Equipamentos Fotovoltaicos da VDMA (Federação Alemã de Engenharia). No futuro, a energia solar deverá se expandir para reservatórios, corpos d'água e terras agrícolas, utilizando sistemas fotovoltaicos agrícolas e sistemas solares flutuantes.

Eventos paralelos na exposição

Com o apoio da Intersolar Europe e outros parceiros, a Associação Alemã de Energia Solar está planejando diversos eventos paralelos na exposição sobre o mercado fotovoltaico da Índia. Juntamente com a VDMA, eles estão empenhados em construir cadeias de suprimentos conjuntas. A VDMA, a Associação Alemã de Energia Solar e a NSEFI (Federação Nacional de Engenheiros da Índia) estão organizando uma mesa-redonda com CEOs, reunindo representantes de alto nível do setor. O Fórum de Energia Indo-Alemão está promovendo um diálogo empresarial para celebrar o acordo de livre comércio firmado entre a Índia e a UE. No dia 24 de junho, esta série de eventos será concluída com o encontro "India Meets EU: Solar Night – Networking Reception".

Intersolar Europe

Munique, 23 a 25 de junho de 2026

Para mais informações, acesse:

www.intersolar.de

www.TheSmarterE.de

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