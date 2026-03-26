M1X Global anuncia lançamento público e rodada de investimentos-anjo de US$ 3 milhões com demanda superior à oferta para expandir as finanças soberanas em blockchain

A M1X Global, empresa de infraestrutura e tecnologia financeira soberana, anunciou hoje seu lançamento público, juntamente com o encerramento de uma rodada de investimentos-anjo de US$ 3 milhões com demanda superioràoferta. O financiamento, que abrange investimentos estratégicos e doações, apoiará o desenvolvimento da plataforma e acelerará a adoção institucional regulamentada do USDM1, o primeiro instrumento de dívida soberana denominado em dólares americanos e garantido por títulos do Tesouro, emitido nativamente por um soberano em uma infraestrutura de blockchain pública.

O financiamento de US$ 3 milhões contou com a participação de figuras de destaque nos mercados de capitais globais e na infraestrutura de ativos digitais, incluindo Balaji Srinivasan, ex-CTO da Coinbase; Tama Churchouse, CEO da Cumberland Labs; Richard Gorelick, ex-chefe de Estrutura de Mercado da DRW; e Dan Robichaud, ex-CIO da Intel. A participação institucional da FJ Labs e o financiamento por meio de subsídios da Stellar Development Foundation refletem um forte alinhamento entre o capital privado e parceiros orientados por missões que promovem o desenvolvimento de mercados baseados em blockchain.

A M1X Global está construindo uma infraestrutura que permite aos governos emitir e gerenciar instrumentos financeiros nativamente on-chain, mantendo a compatibilidade com os marcos institucionais globais. Sua iniciativa principal, o USDM1, desenvolvida em parceria público-privada com a República das Ilhas Marshall (RMI), oferece um exemplo prático desse modelo. Emitido diretamente pelo governo da RMI, o USDM1 é um título soberano denominado em dólares americanos, totalmente garantido (1:1) por instrumentos do Tesouro dos EUA de curto prazo e estruturado sob a legislação de Nova York, projetado para proporcionar aos detentores uma garantia real de primeira prioridade sobre o ativo colateral. O USDM1 não é um instrumento tokenizado nem encapsulado (wrapped) e mantém liquidação programável 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O USDM1 apoia o primeiro programa nacional de Renda Básica Universal do mundo como um canal de desembolso na RMI, permitindo a entrega instantânea de fundos aos cidadãos por meio da carteira digital Lomalo em uma das nações insulares mais geograficamente dispersas do mundo.

Mark Lurie, cofundador e CEO da M1X Global, afirmou: "A M1X Global está focada em modernizar a infraestrutura financeira soberana para um ambiente de mercado de capitais digital e sempre ativo. Com o USDM1, demonstramos como a dívida soberana pode ser emitida como um instrumento programável e nativamente digital sem que sejam comprometidos os padrões institucionais. Esse financiamento nos permite ampliar esse modelo e aprofundar sua integração no uso governamental e nos mercados institucionais.”

Jordan Goldman, cofundador e COO da M1X Global, acrescentou: “O USDM1 foi estruturado para operar em mercados domésticos e institucionais regulados. Como um instrumento financeiro soberano lastreado em títulos do Tesouro, com transparência total dos ativos subjacentes, ele pode servir como colateral de alta qualidade — melhorando a eficiência de capital e otimizando o tratamento em balanço em fluxos institucionais de negociação e financiamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.”

Dr. Peter Dittus, ex-secretário-geral do Banco de Compensações Internacionais e conselheiro da M1X Global, disse: “O USDM1 aplica princípios estabelecidos de dívida soberana em um formato nativamente digital que suporta o tratamento de capital institucional. Esta é uma distinção crítica em relação aos instrumentos de dólar digital emitidos privadamente — e uma que permite uma adoção mais ampla entre instituições financeiras reguladas.”

Após seu lançamento público, a M1X Global está coordenando e ampliando o uso institucional regulamentado do USDM1. Ao combinar exposição soberana com garantia do Tesouro dos EUA, o USDM1 introduz uma nova categoria de dívida soberana colateralizada, nativa digital, que se integra aos fluxos de trabalho de negociação, financiamento e liquidez com compatibilidade institucional e segurança jurídica.

Os recursos da rodada de financiamento serão utilizados para ampliar o acesso institucional ao USDM1, para a realização de programas-piloto com participantes dos mercados de derivativos e de capitais e para o desenvolvimento contínuo da plataforma da M1X Global para emissores soberanos que operam em mercados on-chain 24 horas por dia, 7 dias por semana. O conselho consultivo da M1X Global conta com a participação do Dr. Peter Dittus, que apoia o tratamento de capital e o posicionamento regulatório, e de Leon Marshall, ex-CEO da Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY) na Europa, que apoia a distribuição institucional e o desenvolvimento de mercado.

FIM

Sobre a M1X Global

A M1X Global é uma empresa soberana de infraestrutura financeira e tecnologia que conecta as finanças públicas aos mercados de capitais on-chain. Em parceria público-privada com a República das Ilhas Marshall, a M1X coordena a infraestrutura jurídica, de conformidade, tecnológica, de custódia e institucional necessária para integrar instrumentos digitais soberanos aos mercados globais.

Sobre o USDM1

O USDM1 é uma dívida soberana denominada em dólares americanos emitida nativamente on-chain pela República das Ilhas Marshall, garantida na proporção de 1:1 por títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo mantidos em custódiaàprova de falência. A RMI opera exclusivamente com o padrão do dólar americano nos termos do seu Pacto de Livre Associação com os Estados Unidos, que estabelece o dólar como sua única moeda com curso legal. Para mais informações, consulte o white paper do governo “Acesso Financeiro e o Caminho para o USDM1”.

O USDM1 é estruturado no estilo de um título Brady totalmente garantido sob a lei de Nova York, com uma renúncia explícita e habitualàimunidade soberana. O USDM1 oferece aos detentores uma garantia real de primeira prioridade sobre a garantia. Ao contrário dos instrumentos digitais em dólares emitidos pelo setor privado, o USDM1 é estruturado como dívida soberana com garantia aperfeiçoada por controle nos termos do UCC, permitindo compatibilidade com as estruturas de compensação da ISDA e possibilitando a inclusão em conjuntos de compensação da ISDA. Como garantia de nível institucional, o USDM1 permite a integração em fluxos de trabalho institucionais de margem, recompra e financiamento e opera dentro das estruturas legais, contábeis e de capital existentes, melhorando a eficiência de capital e o tratamento no balanço patrimonial.

A Cleary Gottlieb atua como assessora jurídica do emissor e prestou assessoria na estruturação do instrumento sob a legislação de Nova York, com a participação de sócios especializados em dívida soberana, UCC, operações com garantias, direitos de credores, compensação (netting) e infraestrutura de mercado de ativos digitais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260326941061/pt/

Kishan Naran

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