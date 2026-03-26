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Giuliana Flores prevê mais de 50 novas franquias em 2026

Marca pretende quintuplicar rede, hoje com 14 unidades, mantendo foco em padronização, suporte ao franqueado, novos materiais de marketing e projetos para abertura de segunda unidade.

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26/03/2026 18:25

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Giuliana Flores prevê mais de 50 novas franquias em 2026
Giuliana Flores prevê mais de 50 novas franquias em 2026 crédito: DINO

A Giuliana Flores inicia um novo ciclo de expansão no varejo físico e projeta a abertura de mais de 50 novas franquias em 2026, em um plano de crescimento sustentável que pretende quintuplicar a rede atual, hoje formada por 14 unidades. A estratégia envolve padronização operacional, reforço no suporte ao franqueado, novos materiais de marketing e projetos que facilitam a abertura de uma segunda unidade. O foco permanece no Estado de São Paulo, especialmente em cidades com mais de 200 mil habitantes e alto potencial de consumo, além da análise de oportunidades em regiões de forte fluxo comercial, shoppings e pontos de alto impacto.

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Para 2026, a empresa busca empreendedores engajados com a marca, com perfil gestor, visão estratégica e tino comercial, dispostos a seguir regras, processos e padrões da rede, entendendo que a padronização é um dos pilares do modelo de negócio. A companhia valoriza parceiros que desejem crescer junto no médio e longo prazo. Os valores de investimento das franquias permanecem os mesmos praticados em 2025, o que posiciona este ano como uma janela estratégica para os interessados ingressarem na rede antes de eventuais atualizações futuras.

Em 2025, após mais de duas décadas de presença no e-commerce e desde 1990 no varejo físico, a Giuliana Flores deu início à expansão por meio do modelo de franquias, ampliando a atuação para além do ambiente digital e reforçando a estratégia omnichannel da marca.

A iniciativa busca fortalecer a presença da empresa em pontos físicos estratégicos, oferecendo ao consumidor uma experiência de compra mais sensorial, personalizada e ágil na entrega de presentes. Cada unidade é concebida como um ponto de conexão emocional com o cliente, apoiada por um ecossistema logístico robusto, que inclui centro de distribuição próprio, câmaras de resfriamento e suporte completo em marketing, operação e vendas, permitindo que o franqueado integre um negócio sólido focado na entrega de emoções e afeto.

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“Estamos focados em uma expansão sustentável, que preserve a essência da marca e garanta eficiência operacional. A ampliação da rede de franquias reforça nosso compromisso com a experiência do cliente e com o crescimento estruturado dos franqueados, apoiados por processos claros, treinamento contínuo e forte suporte da companhia”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.



Website: https://www.giulianaflores.com.br/

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