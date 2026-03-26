Embaixador da Argentina visita fábrica da Barbieri no Paraná

A Barbieri do Brasil, fabricante de perfis de aço galvanizado para drywall e Light Steel Framing, recebeu, neste mês (março), a comitiva diplomática argentina em sua unidade na Região Metropolitana de Curitiba, em meio a um ciclo de expansão da operação brasileira. O destaque da agenda foi a presença do embaixador da Argentina no Brasil, Guillermo Daniel Raimondi.

A visita ocorre no momento em que a empresa amplia sua fábrica em Almirante Tamandaré. O investimento de R$ 10 milhões prevê a expansão da área construída de 2 mil para 10 mil metros quadrados e um aumento de cerca de 30% na capacidade produtiva de perfis de aço galvanizado, utilizados em sistemas de construção industrializada, como drywall e light steel framing.

A comitiva contou ainda com representantes do corpo consular argentino no Paraná e dirigentes da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira, reforçando o caráter institucional da visita. Segundo Raimondi, o Brasil segue como principal parceiro econômico da Argentina, com oportunidades crescentes para empresas do país vizinho, especialmente na região Sul.

“Diversas empresas argentinas têm mapeado oportunidades para estabelecer negócios no Brasil, com ênfase especial nos estados do Sul”, afirmou o embaixador durante a visita à planta industrial.

Expansão acompanha avanço da construção a seco

Fundada no Brasil em 2011, a operação local da Barbieri tem origem em uma empresa familiar criada em 1953 na Argentina. Hoje, o grupo mantém presença também no Paraguai e no Uruguai.

O movimento de expansão no Paraná acompanha o crescimento do mercado de construção a seco no Brasil, impulsionado por ganhos de produtividade, redução de desperdícios e menor impacto ambiental em comparação aos métodos tradicionais.

De acordo com o CEO da operação brasileira, Gonzalo Raspini, a ampliação da fábrica responde diretamente ao aumento da demanda por sistemas industrializados. “São modelos construtivos cada vez mais adotados em projetos residenciais, comerciais e industriais no país”, disse.

Em 2025, o grupo registrou faturamento de US$ 120 milhões, com alta de 5% sobre o ano anterior. Para 2026, a expectativa é de crescimento de 10%, acompanhando a evolução do setor na América do Sul.

Aço nacional e ambiente regulatório

A empresa também avalia que mudanças recentes no ambiente regulatório, como medidas antidumping sobre importações de aço chinês, tendem a favorecer a indústria local.

Segundo Raspini, a estratégia da companhia é priorizar matéria-prima produzida no Brasil, garantindo conformidade com normas técnicas e maior previsibilidade logística. “Isso assegura rastreabilidade e qualidade ao produto final, reduzindo incertezas para o cliente”, afirmou.

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Para a delegação argentina, a operação da Barbieri no Paraná simboliza um caso concreto de integração produtiva no âmbito do Mercosul, combinando investimento estrangeiro, produção local e desenvolvimento industrial regional.