99Food chega a Brasília com investimento de R$ 100 milhões

A 99Food inicia, nesta quinta-feira (26), oficialmente sua operação em Brasília com a oferta de serviços de delivery de comida e bebida. O aplicativo segue cumprindo seu plano nacional de expansão, com investimento previsto de R$ 2 bilhões; destes, mais de R$ 100 milhões são destinados à expansão em Brasília. A marca tem como premissa desafiar o ecossistema do setor de delivery, com meta de chegar a mais de 100 cidades em diferentes regiões do Brasil até junho deste ano.



“Chegar a Brasília é um passo estratégico para o nosso negócio, pois reúne um público diverso e aberto a novas experiências, provando nosso compromisso de trazer os preços baixos e oportunidade de ganhos”, afirma Bruno Rossini, diretor sênior de comunicação da 99. Na semana passada, a 99Food anunciou a chegada em Fortaleza, Maceió, Porto Alegre, Sorocaba, São José dos Campos e Manaus, somando a presença em mais de 70 cidades em todo o país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba.

A 99Food chega a Brasília com mais de 4,6 mil restaurantes cadastrados, incluindo grandes redes como McDonald’s e Burger King, além de diversos estabelecimentos locais. Dentro do SuperApp da 99, a proposta é que todos os envolvidos na plataforma se beneficiem. Para os clientes, a chegada do serviço traz incentivos como cupons de até R$ 99 e entregas gratuitas nas primeiras compras.

“Além de ampliar as ofertas para quem já é atuante na categoria, a chegada da 99Food abre espaço para estabelecimentos e consumidores que atualmente não participam do mercado de delivery de comida devido aos preços e taxas altas praticados pela concorrência”, explica o executivo.

Pesquisa: A relação dos moradores e estabelecimentos de Brasília com o delivery

Uma pesquisa exclusiva, encomendada pela 99Food ao Instituto Locomotiva, mostra que o hábito de pedir comida já está consolidado em Brasília, e revela ainda desafios importantes, especialmente em relação a preços e dependência das plataformas. Entre os consumidores, o levantamento aponta que:

Seis em cada dez pedem delivery ao menos uma vez por semana

74% consomem principalmente no jantar

93% utilizam o serviço em casa

80% consideram os aplicativos um apoio importante na rotina

De acordo com a pesquisa, os números reforçam o perfil ativo e exploratório do consumidor de Brasília, isto é, que gosta de experimentar novos pratos, impulsionado também pela diversidade cultural da cidade. O reflexo é claramente percebido nos pedidos e, embora pizza e lanches sigam entre os mais populares, há espaço relevante para diferentes culinárias. Sobre preferências gastronômicas:

55% optam por pratos regionais brasileiros, com destaque para as culinárias nordestina e mineira

Sete em cada dez consumidores pedem pelo menos um prato da culinária internacional (japonesa, italiana e mexicana)

Para 88%, a pizza é o prato preferido para o delivery

A pesquisa aponta ainda que a chegada de novas plataformas, como a 99Food, surge como resposta a uma demanda clara por melhores condições no mercado, especialmente em relação a preços e taxas. O material indica que, do lado dos estabelecimentos, os aplicativos desempenham papel central na sustentação e crescimento dos negócios, tanto em operação quanto na aquisição de clientes. Entre os empresários, os dados mostram que:

82% consideram os aplicativos muito importantes para o negócio

93% afirmam que seria difícil manter as operações sem eles

95% dizem que o delivery é fundamental para conquistar novos clientes

Com esse cenário, a expansão da 99Food em Brasília busca atender a essa demanda por maior competitividade no setor, oferecendo uma alternativa com menores taxas e potencial de ampliar tanto o acesso dos consumidores quanto a rentabilidade dos restaurantes.

Para garantir o sucesso dessa operação e expansão, a marca aposta na tecnologia proprietária que otimiza a jornada de trabalho dos entregadores por meio de mapas aprimorados e inteligência artificial para realizar o “match” ideal entre pedido e motociclista. A 99Food afirma que isso torna-se mais eficiente e aumenta potencialmente a oportunidade de ganhos dos parceiros, tanto que o resultado é um tempo médio de 25 a 30 minutos por pedido. A operação em Brasília conta com aproximadamente 6 mil entregadores.

E, com a chegada à capital do país, os consumidores passam a contar em um único aplicativo completo, reunindo mobilidade com a 99, soluções financeiras com a 99Pay e agora o delivery de comida. “Brasília reúne características únicas, com uma cultura gastronômica forte, um gigante polo de tecnologia e um mercado em crescimento. Queremos ser a opção com mais benefícios, variedade e agilidade para os consumidores, ao mesmo tempo em que ampliamos as oportunidades de ganho para entregadores e ajudamos restaurantes a expandirem seu alcance e lucratividade”, afirma Rossini.

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Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e, no Brasil, conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.