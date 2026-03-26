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Freestyle motocross inicia calendário com competição em SP

Evento de freestyle motocross, realizado neste sábado (28) no Centro de Esportes Radicais, no Bom Retiro, São Paulo, reúne pilotos brasileiros e internacionais, marcando a abertura do calendário 2026 da modalidade no país.

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26/03/2026 14:33

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Freestyle motocross inicia calendário com competição em SP
Freestyle motocross inicia calendário com competição em SP crédito: Bruno Ulivieri

A temporada 2026 do freestyle motocross no Brasil tem início com a realização de um evento que reúne alguns dos principais nomes da modalidade nacional e internacional, neste sábado (28), no Centro de Esportes Radicais, na região do Bom Retiro, em São Paulo.

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A programação marca a abertura do calendário do esporte no país e conta com a participação de atletas reconhecidos por atuações em competições nacionais e internacionais, com foco em manobras de alto nível técnico e apresentações de estilo.

Entre os destaques brasileiros está Fred Kyrillos, sete vezes campeão nacional e considerado um dos pioneiros do freestyle motocross no Brasil. Também participam Marcelo Simões, campeão mundial na categoria Best Whip, e Jeff Campacci, campeão brasileiro da modalidade.

O evento também reúne atletas estrangeiros, como o chileno Marco “Chino” Gonzales, que já participou de edições anteriores no país, o mexicano Johan Nungaray, representante da nova geração do esporte, e o chileno Maravilla Aravena, conhecido por performances criativas em competições internacionais.

Completam o grupo de pilotos brasileiros nomes como Diego Dias, Gian Bergamini, Tatá Mello e Cláudio Rocha, que representam a renovação da modalidade no cenário nacional.

A programação inclui treinos oficiais realizados previamente com portões fechados e, no dia principal, abertura ao público com apresentações programadas ao longo da noite.

Segundo o organizador do evento, Carlinhos Romagnolli, a proposta é reunir atletas de diferentes perfis e níveis técnicos para promover o intercâmbio esportivo e ampliar a visibilidade do freestyle motocross no país. “A ideia é proporcionar um ambiente competitivo e, ao mesmo tempo, acessível ao público, valorizando o desenvolvimento da modalidade e a troca de experiências entre os pilotos”, afirma.

O freestyle motocross tem registrado crescimento nos últimos anos no Brasil, com aumento do número de praticantes e eventos, além da ampliação da visibilidade por meio de transmissões e ações voltadas ao público.

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O evento conta com patrocínio da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo, Monster Energy e Honda, copatrocínio da Kawasaki, apoio da Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).



Website: https://www.instagram.com/arenafreestyleshow

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