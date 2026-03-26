Dupla cidadania facilita mestrado em Portugal

Fazer um mestrado em Portugal tem se tornado um objetivo cada vez mais comum entre brasileiros que desejam estudar na Europa. E para quem deseja cursar um mestrado em Portugal, a dupla cidadania portuguesa facilita o processo.

Conforme explica a coordenadora da Porto Cidadania Portuguesa, Ana Paula Sosnoski, "muitos clientes buscam a cidadania portuguesa para realizar o sonho de estudar fora do país. Portugal oferece universidades reconhecidas internacionalmente, qualidade de vida elevada, segurança e um idioma em comum, o que facilita muito a adaptação acadêmica".

Além disso, Portugal possui diversas instituições de ensino com programas de mestrado em diferentes áreas, desde tecnologia e engenharia até direito e ciências humanas.

Como fazer mestrado em Portugal sendo brasileiro

Em geral, as universidades seguem algumas etapas básicas:



1. Escolher o curso e a universidade

O primeiro passo para o estudante é pesquisar programas de mestrado que estejam alinhados com seus objetivos acadêmicos e profissionais. Portugal possui universidades espalhadas por diversas cidades, cada uma com áreas de destaque.

Por exemplo, Coimbra é conhecida pela tradição acadêmica; Lisboa concentra universidades modernas e centros de pesquisa; já a Universidade do Porto possui forte ligação com áreas de engenharia e negócios.

Cada instituição publica editais com informações sobre prazos, documentos necessários e valores das propinas (como são chamadas as mensalidades em Portugal).



2. Verificar os requisitos acadêmicos

Para fazer mestrado em Portugal, o candidato precisa ter concluído um curso de graduação reconhecido. Normalmente as universidades solicitam:



Diploma de graduação;

Histórico escolar;

Currículo acadêmico ou profissional;

Carta de motivação;

Documento de identificação;

Comprovante de proficiência em idioma (quando necessário).



Como brasileiros falam português, geralmente não é necessário apresentar certificado de idioma, exceto em cursos ministrados em inglês.



3. Fazer a candidatura

As candidaturas costumam ser feitas online diretamente no site da universidade. O candidato envia os documentos digitalizados e paga uma taxa de inscrição. Após a análise do processo, a instituição divulga os resultados e envia a carta de aceitação para os aprovados.



4. Solicitar o visto de estudante

Brasileiros que não possuem cidadania europeia precisam solicitar um visto de estudante para permanecer legalmente em Portugal durante o mestrado. Esse visto é solicitado ainda no Brasil, junto ao consulado português. Após a chegada ao país, o estudante também deve solicitar autorização de residência para estudos. É necessário atender uma série de requisitos para ter direito ao visto.

Dupla cidadania portuguesa pode facilitar o acesso ao mestrado

Ter a cidadania portuguesa pode tornar o processo de mestrado em Portugal muito mais simples e acessível, explica Sosnoski. "Isso acontece porque cidadãos portugueses são considerados estudantes nacionais dentro das universidades. Na prática, isso pode trazer diversas vantagens."



Dentre os benefícios da cidadania portuguesa para o mestrado em Portugal estão propinas — como os portugueses chamam as mensalidades — significativamente mais baratas, maior acesso a bolsas de estudo e acesso a benefícios educacionais europeus.

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