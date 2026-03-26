A 500 Global Contrata Ex-CIO da IFC para Expandir Plataforma Global de Investimentos

A 500 Global anunciou hoje a nomeação de Atul Mehta para o seu Conselho de Administração, marcando um passo importante na contínua evolução da empresa como plataforma global de capital de risco e gestora de ativos institucionais.

Mehta traz mais de três décadas de experiência em investimentos globais e liderança institucional em um momento em que a 500 Global observa governos, instituições multilaterais e provedores de capital de longo prazo repensando como o crescimento impulsionado pela tecnologia é financiado e escalado.

Ele ocupou cargos de liderança em capital privado e financiamento para o desenvolvimento, inclusive na International Finance Corporation (IFC), onde administrou portfólios multimilionários abrangendo tecnologia, fundos de capital de risco, infraestrutura, agronegócio, saúde, educação e serviços financeiros em mercados emergentes. Ao longo de sua carreira, ajudou a conceber e governar plataformas de investimento — incluindo estruturas de financiamento misto e fundos transfronteiriços — que traduzem as prioridades de desenvolvimento nacional em estratégias de investimento orientadas para o mercado.

Na última década, a 500 Global investiu em mercados onde o crescimento impulsionado pela tecnologia pode depender não apenas do empreendedorismo, mas também de ecossistemas favoráveis, incluindo estruturas de coinvestimento, alinhamento regulatório e colaboração público-privada. Hoje, com um portfólio que representa mais de 35 unicórnios e mais de 165 empresas consolidadas em mais de 25 países1, a empresa está expandindo sua plataforma para mobilizar capital institucional em setores impulsionados pela inovação em mercados emergentes.

“A tecnologia está remodelando a competitividade nacional, mas acreditamos que a inovação começa com os fundadores”, disse Christine Tsai, CEO e sócia-fundadora da 500 Global. “À medida que continuamos apoiando empreendedores que constroem empresas transformadoras em IA, fintech, infraestrutura digital e outros setores críticos, estamos expandindo nossas parcerias com capital e instituições para atender às necessidades em constante evolução dos fundadores e dos mercados que eles estão construindo. A perspectiva de Atul será fundamental para a expansão da empresa.”

Com a integração de IA, infraestrutura digital e empreendedorismo em estratégias nacionais de crescimento por parte dos governos, a 500 Global observa um aumento na demanda por plataformas de investimento gerenciadas profissionalmente e alinhadas às prioridades soberanas.

“A 500 Global construiu um histórico único e impressionante de apoio a empreendedores e colaboração com governos em escala global”, disse Mehta. “A empresa financiou mais de 3.000 empresas e apoiou o desenvolvimento de ecossistemas de inovação, equilibrando o rigor do investimento comercial com os objetivos de desenvolvimento de seus parceiros. À medida que a tecnologia e o empreendedorismo continuam a impulsionar o crescimento mundial, acredito que a demanda pela presença e expertise da 500 Global só irá aumentar. Conheço Christine e sua equipe há mais de uma década e sempre me impressionei com sua ambição e capacidade de execução. Estou muito feliz em me juntar a eles nesta próxima etapa de sua evolução.”

Sobre a 500 Global

A 500 Global é uma gestora global de ativos com US$ 2,2 bilhões em ativos sob gestão, investindo em estratégias de venture capital e growth equity em empresas de tecnologia em todo o mundo. Desde 2010, a empresa apoiou mais de 5.000 fundadores em mais de 3.000 empresas em mais de 80 países — incluindo mais de 35 unicórnios e mais de 160 empresas avaliadas em mais de US$ 100 milhões. Além do capital, a 500 Global estabelece parcerias com governos, fundos soberanos e instituições para conceber e gerir plataformas alinhadas com as prioridades de desenvolvimento económico a longo prazo. O seu portfólio abrange IA, fintech, infraestrutura digital, inovação climática e os setores que definem a próxima era de competitividade global. Saiba mais em: 500 Global.

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1 Com base em estimativas internas de 31 de dezembro de 2025, que não foram verificadas de forma independente.

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