Seminário de Mães 2026 reúne especialistas em São Paulo

O Seminário de Mães realiza sua 12ª edição no próximo dia 25 de abril, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, com expectativa de reunir mais de mil participantes em uma imersão de mais de oito horas de conteúdo.

Neste ano, o tema central será “Sou Luz! Quando a luz de uma mãe se acende, o mundo inteiro se ilumina”, um convite à mulher para reconhecer sua identidade, atravessar seus desafios e assumir o protagonismo da própria história — impactando positivamente sua família e a sociedade.

A programação será organizada em três grandes blocos temáticos — Acenda Sua Luz, Atravesse Suas Sombras com Sabedoria e Ilumine o Mundo à Sua Volta — conduzindo o público por uma jornada que une autoconhecimento, enfrentamento das dores reais da maternidade e ações práticas para a construção de um legado consciente.

Entre os participantes desta edição estão:

Luiza Possi – Palestra-show

A artista apresenta um repertório musical voltado à interação com o público e à reflexão sobre temas ligados à experiência feminina. A participação integra o encerramento da programação e marca o fim do evento.

A artista apresenta um repertório musical voltado à interação com o público e à reflexão sobre temas ligados à experiência feminina. A participação integra o encerramento da programação e marca o fim do evento. Fernanda Teles – Sou Luz

CEO do Seminário de Mães, psicóloga e especialista em parentalidade consciente, conduz palestra sobre protagonismo feminino e fortalecimento da identidade da mulher.

CEO do Seminário de Mães, psicóloga e especialista em parentalidade consciente, conduz palestra sobre protagonismo feminino e fortalecimento da identidade da mulher. Ivana Jauregui – Como sair do caos da maternidade

Educadora e especialista em maternidade, reconhecida na América Latina, traz soluções práticas para lidar com os desafios do dia a dia materno.

Educadora e especialista em maternidade, reconhecida na América Latina, traz soluções práticas para lidar com os desafios do dia a dia materno. Nanda Perim (Psimama) – Educar sem pirar

Psicóloga, fundadora da sociedade de inteligência parental e autora de dez livros, incluindo best-sellers infantis e para público adulto, compartilha métodos de educação positiva e inteligência parental.

Psicóloga, fundadora da sociedade de inteligência parental e autora de dez livros, incluindo best-sellers infantis e para público adulto, compartilha métodos de educação positiva e inteligência parental. Arthur e Maju Mendonça – Comunicação que constrói

Pais da Lulu e do José Vicente, eles refletem sobre diálogo, escuta e construção de vínculos familiares conscientes, conectando comunicação e dinâmica relacional no cotidiano.

Pais da Lulu e do José Vicente, eles refletem sobre diálogo, escuta e construção de vínculos familiares conscientes, conectando comunicação e dinâmica relacional no cotidiano. Larissa Dorneles – Da gaveta à luz: como transformar intenção em ação

Mentora, estrategista e fundadora do MAPA, evento de parentalidade na Europa, é reconhecida por ativar protagonismo, estruturar decisões e transformar ideias em ação.

Mentora, estrategista e fundadora do MAPA, evento de parentalidade na Europa, é reconhecida por ativar protagonismo, estruturar decisões e transformar ideias em ação. Mafoane Odara – Saúde mental materna e transformação Social

Psicóloga com atuação em cultura, diversidade e diálogo, amplia o olhar sobre saúde emocional, maternidade e impacto social, conectando experiência individual e transformação coletiva.

Psicóloga com atuação em cultura, diversidade e diálogo, amplia o olhar sobre saúde emocional, maternidade e impacto social, conectando experiência individual e transformação coletiva. Edna Vasselo Goldoni – Liderança Materna

Especialista em comportamento e desenvolvimento humano, apresenta estratégias para que mulheres exerçam protagonismo familiar e profissional com equilíbrio.

Especialista em comportamento e desenvolvimento humano, apresenta estratégias para que mulheres exerçam protagonismo familiar e profissional com equilíbrio. Larissa Carvalho – Uma gota de esperança: maternidade atípica e inclusão

Jornalista e voz ativa da inclusão, aborda a maternidade atípica com profundidade, sensibilidade e reflexão sobre pertencimento, representatividade e transformação social.

Isabella Marano – Peça teatral filho da mãe

Atriz e jornalista, apresenta narrativa que explora relações familiares e desafios da maternidade contemporânea.

Atriz e jornalista, apresenta narrativa que explora relações familiares e desafios da maternidade contemporânea. Sheylli Caleffi – Proteção da infância e adolescência (Talk)

Educadora e especialista em comunicação, atua há mais de 20 anos formando porta-vozes e desenvolvendo trabalho de prevenção à violência sexual online. Conduz o talk com convidados do Childhood Brasil e do Movimento Desconecta, abordando proteção digital e emocional de crianças e adolescentes.





A 12ª edição traz uma programação completa de palestras, talks e vivências práticas sobre temas centrais da maternidade contemporânea, como inteligência parental, vínculos familiares conscientes, saúde mental materna, proteção emocional e digital da infância, e comunicação entre pais e filhos. O evento também aborda inclusão, diversidade, cidadania, carreira, identidade feminina e protagonismo da mulher, mostrando que é possível exercer múltiplos papéis sem renunciar à própria essência.

Além do palco principal, o evento conta com três arenas do conhecimento simultâneas, voltadas à aplicação prática no cotidiano das famílias. Nessas arenas, especialistas convidados irão aprofundar temas como nutrição infantil, saúde bucal na infância, prevenção e saúde integral, proteção jurídica da mulher e da família, organização da rotina familiar e a construção e elaboração do medo infantil.

De acordo com a organização, o Seminário de Mães tem se consolidado como espaço de escuta, acolhimento e construção coletiva. Mais do que um evento, representa um movimento que ilumina trajetórias e transforma realidades.

Patrocinadores



A edição 2026 conta com patrocínio master da Pompom e patrocínio de Theraskin, Philco, BLW Garfinho, Superela, Bigfral, Kuka, Supera Pharma e Cobasi, além do apoio de Casa Rocha, Colégio Albert Sabin e Cidade Jardim PlayPen, Help Nanies, Giselle Kids, Mama Odonto, Life Mama, PFS Advocacia, ChildHood Brasil, Movimento Desconecta e Vínculo Instituto.

Serviço:

Evento: Seminário de Mães 2026

Data: 25 de abril de 2026

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

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Endereço: Rua Frei Caneca, 569 – Bela Vista, São Paulo

Horário: das 9h às 18h

Ingressos: Sympla

Instagram: https://www.instagram.com/seminariodemaes/