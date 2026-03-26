Mercado de automação na América Latina é avaliado em US$ 1bi

A automação se consolidou como uma decisão estratégica para a indústria latino-americana. Pressões por produtividade, escassez de mão de obra e custos logísticos crescentes estão acelerando investimentos em robótica, inteligência artificial (IA) e intralogística em toda a região — cenário que consolida a INTRA-LOG Expo South America no calendário de exposições. O evento ocorrerá de 15 a 17 de setembro de 2026, no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo.

Reconhecida como uma plataforma de negócios e relacionamento do setor de automação e intralogística na América Latina, a feira chega a 2026 com o dobro do tamanho, instalada no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, impulsionada pelo boom da automação puxada pelo e-commerce e outras operações críticas na região.

De acordo com a consultoria de inteligência de mercado Ken Research, o mercado de automação logística na América Latina foi avaliado em US$ 1,1 bilhão, com destaque para o segmento de automação de armazéns. A Market Data Forecast prevê que o mercado de movimentação de materiais na região cresça a uma taxa anual de 9,8%, passando de US$ 3 bilhões em 2025 para US$ 6,410 bilhões em 2033.

“O Brasil e o México dominam o mercado de automação logística da América Latina devido às suas grandes economias, redes de transporte extensas e investimentos significativos em infraestrutura logística. Ambos os países têm alta concentração de prestadores de serviços logísticos e plataformas de e-commerce, impulsionando a demanda por tecnologias de automação e transformação digital na logística em toda a região, e a missão da INTRA-LOG Expo é amplificar o espaço de negócios do setor”, diz Cassiano Facchinetti, managing director da INTERLINK Exhibitions, organizadora da feira.

Eduardo Banzato, embaixador da INTRA-LOG e diretor do Grupo IMAM, destaca que a evolução da intralogística é sistêmica, desde as embalagens e sua tecnologia, passando pelas soluções de movimentação e armazenagem que crescem em um ritmo exponencial. “A intralogística é, e continuará sendo, a base da excelência logística e de toda a supply chain. O crescimento de projetos no setor e em automação é impulsionado principalmente pela crescente demanda por soluções eficientes para a cadeia de suprimentos, avanços tecnológicos como robótica e integração de IoT, e o aumento do e-commerce”, acrescenta.

A repercussão da edição da INTRA-LOG Expo entre os profissionais de diversos setores da economia em 2025 também é a mola propulsora da edição deste ano: a feira recebeu 6.228 visitantes qualificados e mais de 250 marcas nacionais e internacionais. E, para a edição de 2026, a INTERLINK intensificará a estratégia de internacionalização do evento, reforçando a divulgação junto a associações logísticas, de profissionais e industriais nos países da América Latina e fortalecendo a presença de visitantes, expositores e palestrantes estrangeiros. A expectativa é atrair cerca de 400 marcas expositoras e mais de 8.500 visitantes de todo o Brasil e países vizinhos.

“Nossa ambição é tornar a INTRA-LOG Expo 2026 uma plataforma de negócios internacional para empresas que buscam soluções de automação capazes de transformar operações logísticas em diferentes setores da economia em toda a região”, explica Facchinetti.

A expansão da feira também reflete a atuação da INTERLINK Exhibitions, organizadora especializada em eventos B2B no Brasil, como Hyvolution Brazil, VICTAM LATAM, Feed Formulation Latin America e a estreante Label & Pack Expo, que juntos reúnem mais de 1.000 marcas expositoras, geram cerca de 20 mil leads qualificados e ocupam aproximadamente 44 mil metros quadrados de área de exposição (números do biênio 2024-2025).

Label & Pack Expo amplia visão da cadeia logística

Uma das principais novidades da edição de 2026 será o lançamento da feira Label & Pack Expo, nova feira dedicada às indústrias de embalagens industriais, etiquetagem e rastreabilidade, impressão digital e flexográfica, automação industrial e soluções de rastreamento via IoT e inteligência artificial, realizada simultaneamente à INTRA-LOG Expo South America.

O evento nasce com o objetivo de se tornar o principal hub latino-americano de tecnologias para automação, rastreabilidade, sustentabilidade, novos materiais e impressão de alta performance na cadeia de embalagens industriais e de transporte, conectando fornecedores, integradores de tecnologia à indústria e prestadores de serviços, como os operadores logísticos. E conta com apoio estratégico de associações como a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE), a Associação Brasileira das Indústrias de Etiquetas e Rótulos Autoadesivos (ABIEA) e a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ).

“A Label & Pack Expo veio com uma proposta de destacar as embalagens industriais, integrando-as às soluções de automação presentes na INTRA-LOG. O ganho para o visitante é ver soluções integradas de ponta a ponta, trazendo novas soluções para seus desafios”, revela Cassiano Facchinetti, managing director da INTERLINK Exhibitions.

A Label & Pack Expo tem confirmada a presença da Projeto Pack, Serralgodão, Robopac, Packing Group, Isoflex, Signode, José Braulio Paletes, CD Embalagens, Polibras, Valgroup, Z-Pisa, Emplaca, D&A Print e Colátio, entre outros.

Serviço:

INTRA-LOG Expo South America 2026

Data: 15 a 17 de setembro de 2026, das 10h às 18h

Fórum INTRA-LOG Expo e Hub de Inovação

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Azul / São Paulo / Brasil

Site oficial da feira: https://intralogexpo.com.br?

Redes sociais: YouTube, LinkedIn

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Evento paralelo: Label & Pack Expo?