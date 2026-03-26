Qive e Insper fecham acordo de cooperação técnica

A Qive, plataforma do Contas a Pagar, fechou um acordo de cooperação técnica com o Centro de Dados e IA do Insper, instituição sem fins lucrativos dedicada ao ensino e à pesquisa no Brasil. A parceria marca um passo estratégico para aproximar indicadores de alta qualidade da produção acadêmica, fortalecendo a conexão entre mercado, pesquisa aplicada e desenvolvimento econômico. Por meio do acordo, a Qive dará acesso ao Insper e aos pesquisadores externos à maior base confiável desse tipo de registro no país, com um recorte de dados de mais de 3,2 bilhões de Notas Fiscais Eletrônicas, formada a partir de informações oficiais da Secretaria da Fazenda, prefeituras e outras fontes públicas.

Os dados serão sempre anonimizados e extraídos de XMLs de notas fiscais que reúnem mais de 500 campos, o que permite análises profundas e altamente qualificadas. A ideia é que os acadêmicos utilizem essa base para o desenvolvimento de estudos acadêmicos, projetos de pesquisa, além de teses de mestrado e doutorado, com potencial para gerar indicadores econômicos, análises macroeconômicas e novos insights sobre a dinâmica das empresas brasileiras.

“Ao longo de 12 anos apoiando empresas na tomada de decisões com base em informações confiáveis, ficou claro para nós que também é nosso papel compartilhar esse conhecimento com a sociedade. Essa parceria materializa o compromisso ao apoiar pesquisas rigorosas, orientadas por evidências, com impacto real na formação de líderes e na produção de conhecimento econômico para o desenvolvimento do país”, afirma Christian de Cico, co-CEO e cofundador da Qive.

Para o Insper, a cooperação amplia o acesso a estatísticas inéditas e de alta qualidade, fortalecendo a produção científica e a pesquisa aplicada no Brasil. Segundo a entidade de ensino, a parceria reforça o compromisso com a autonomia acadêmica, o rigor metodológico e a geração de conhecimento relevante para o mercado e para a sociedade, ao mesmo tempo em que cria um ambiente de colaboração entre academia e setor privado.

“Para o Centro de Dados e IA do Insper, é uma enorme satisfação concretizar parcerias como esta com a Qive. A iniciativa representa uma oportunidade de viabilizar pesquisas de alto impacto baseadas em evidências, em ambientes seguros, com governança robusta e proteção da privacidade. Com esse tipo de cooperação, o Centro de Dados e IA fortalece a colaboração entre academia e sociedade, contribuindo diretamente para a inovação e o aprimoramento de políticas públicas”, afirma Suelane Fontes, gerente do Centro.

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“Os dados da Qive apresentam alto potencial de aplicação em diversas áreas do conhecimento, podendo beneficiar pesquisadores do Insper e de outras instituições interessados em utilizar essas bases de dados em um ambiente seguro e com infraestrutura de ponta”, conclui Miguel Bandeira, professor do Insper e um dos responsáveis pela articulação com a Qive.