Chalés avançam no turismo de temporada no Brasil

Em análises internacionais recentes do setor de viagens e em levantamentos sobre turismo sustentável, observa-se um avanço consistente da procura por hospedagens mais privativas, integradas à natureza e com forte apelo estético e sustentável, o que favorece diretamente o modelo de chalés. Os viajantes têm demonstrado maior interesse por experiências autênticas, bem-estar, conexão com o ambiente natural e estadias menos padronizadas do que as oferecidas pela hotelaria convencional.

A busca por viagens mais personalizadas também fortalece esse movimento. Em relatórios recentes, a Booking.com aponta maior desejo por experiências “fora do óbvio”, com foco em autenticidade e significado, enquanto o Airbnb destaca a valorização de hospedagens experienciais que funcionam como destino em si. Em paralelo, as mudanças climáticas também passaram a influenciar a decisão dos turistas: em sua pesquisa de tendências para 2024, a Booking.com mostrou que muitos viajantes passaram a considerar o calor extremo e a preferência por destinos mais frescos ou próximos à água no planejamento das férias. Nesse contexto, chalés inseridos em serras, áreas verdes e regiões de natureza preservada ganham competitividade.

Outro fator determinante é a convergência entre sustentabilidade, design e conforto. A Booking.com informou em sua pesquisa global de 2024 que 83% dos viajantes consideram a sustentabilidade importante e que comportamentos ligados a experiências autênticas, locais e culturais são percebidos como um ganho na viagem. Para o mercado de chalés, isso é particularmente relevante, porque esse tipo de hospedagem costuma unir paisagem, arquitetura, sensação de refúgio e uma estética mais alinhada ao desejo contemporâneo de descanso e reconexão.

Em conjunto, essas tendências consolidam os chalés como uma das tipologias de hospedagem mais alinhadas às novas expectativas do turismo contemporâneo, tanto do ponto de vista do viajante quanto do investidor. No Brasil, essa leitura também encontra respaldo institucional: o Plano Nacional de Turismo 2024–2027 estabelece a sustentabilidade, a inteligência de dados e as boas práticas como bases da estratégia pública para o setor.

Levantamentos da AirDNA indicam que propriedades únicas continuam a apresentar desempenho superior em ocupação e diárias em comparação com casas de temporada mais tradicionais, sobretudo quando a experiência do hóspede é o principal diferencial. Em outra análise da plataforma, o avanço de hospedagens diferenciadas — como tiny houses, treehouses e outras tipologias com forte apelo visual e experiencial — aparece como parte de uma transformação mais ampla do mercado de locação por temporada, cenário em que os chalés se inserem com força.

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Esse comportamento se alinha tanto às tendências internacionais de busca por propósito, autenticidade e bem-estar quanto ao crescimento da demanda por meios de hospedagem menos padronizados e mais memoráveis — ambiente em que os chalés se destacam naturalmente.