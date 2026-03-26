Bolo vulcão da Fábrica de Bolo Vó Alzira volta na Páscoa

Com a chegada da Páscoa, período em que o consumo de doces cresce significativamente, a Fábrica de Bolo Vó Alzira traz de volta um dos seus produtos mais vendidos: o bolo vulcão. Disponível nos sabores cenoura e chocolate, o lançamento retorna em edição limitada como uma alternativa para quem busca uma sobremesa de Páscoa para celebrar a data.

Conhecido por uma quantidade maior de cobertura e pelo efeito visual de “vulcão” escorrendo, o bolo combina massa com textura leve e fofinha e uma explosão de sabor que pode transformar qualquer momento em uma experiência indulgente. A proposta é ir além dos tradicionais ovos de Páscoa e oferecer uma opção perfeita para compartilhar em família ou surpreender na sobremesa do almoço.

O relançamento faz parte da estratégia da marca de potencializar as vendas sazonais e ampliar o consumo por ocasião, apostando em produtos que unem memória afetiva e alto apelo visual — características cada vez mais valorizadas pelo consumidor.

“O bolo vulcão traduz exatamente o que buscamos nessa Páscoa: um produto que chama atenção, desperta desejo e cria momentos de conexão em volta da mesa”, destaca Jenifer Ribeiro, gerente de produto e inovação.

Disponível por tempo limitado nas lojas físicas e no delivery, o produto reforça o posicionamento da rede com foco em bolos caseiros.

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Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira



Fundada em 2007, a Fábrica de Bolo Vó Alzira nasceu a partir de uma receita de bolo de iogurte criada por Alzira Ramos, no Rio de Janeiro. Atualmente, a rede possui mais de 300 unidades em operação no Brasil e oferece cerca de 80 variedades de bolos caseiros.