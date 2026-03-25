Interactive Brokers permite transferências de portifólio de criptomoedas para negociação com menor custo e maior acesso ao mercado

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora global automatizada, anunciou hoje que os clientes podem transferir seus títulos existentes em criptomoedas qualificadasàsua conta de criptomoeda associada com a Interactive Brokers, permitindo que eles negociem as criptomoedas a custos menores ao passo que ganham acesso a mercados de investimento globais, tudo sem vender seus ativos digitais com antecedência.

A Interactive Brokers oferece uma solução abrangente que reúne ativos digitais e investimentos tradicionais em uma única plataforma, dando acesso a preços competitivos das criptomoedas e mais oportunidades de investimentos. Os clientes da IBKR agora podem transferir ativos digitais qualificados diretamente de carteiras ou plataformas externas para suas contas de criptomoedas associadas com a IBKR sem primeiro liquidar suas posições em criptomoedas.

A Interactive Brokers oferece um dos menores custos de negociação de criptomoedas através de uma plataforma de corretagem tradicional. A negociação de criptomoedas através da Paxos ou zerohash na plataforma Interactive Brokers possui comissões de 0,12% a 0,18% de valor comercial, com um mínimo de US$ 1,75 por pedido, e sem spreads ou índice sobre custos adicionados. Em comparação, muitas plataformas de criptomoedas cobram taxas de negociação de até 2,00% do valor da transação ou mais, frequentemente com custos adicionais embutidos.

"Os investidores em criptomoedas devem poder ter acesso a preços de criptomoedas competitivos e oportunidades de investimento diversificadas, sem gerenciar várias contas ou liquidar suas posições", afirmou Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. "Ao possibilitar transferências diretas de portfólio de criptomoedas, estamos fazendo com que seja mais fácil para os traders se beneficiar da negociação de criptomoedas de baixo custo da IBKR e ganhar acesso a uma linha completa de mercados globais dentro do mesmo ambiente de negociação profissional".

Os clientes elegíveis da Interactive Brokers LLC e da Interactive Brokers (Reino Unido) Limited podem transferir Bitcoin, Ethereum, Solana e outras criptomoedas qualificadas diretamente para as suas contas de criptomoedas associadasàIBKR na Paxos ou na zerohash.

Para saber mais, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: negociação de criptomoedas

Reino Unido: negociação de criptomoedas

A eligibilidade para negociação de criptomoedas ou depósitos pode variar dependendo do país de residência legal.

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do S&P 500. Suas afiliadas fornecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities, câmbio e contratos de previsão 24 horas por dia, em mais de 170 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes de todas as partes do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos comerciais proprietários, consultores financeiros e introducing brokers (corretores intermediários). Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma singularmente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento. Buscamos fornecer aos clientes preços de execução vantajosos, ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, todos com custos baixos ou nulos, posicionando-os para alcançar retornos superiores sobre seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma das principais corretoras, recebendo múltiplos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como a Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

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Contatos da Interactive Brokers Group, Inc. Mídia: Katherine Ewert, media@ibkr.com