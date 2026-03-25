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República Dominicana impulsiona a modernização de passaportes eletrônicos sob a liderança do consórcio Thales-MIDAS

A Direção Geral de Passaportes, juntamente com a Presidência da República Dominicana, lidera a transformação do sistema de emissão de passaportes do país com um novo documento seguro e eficiente, alinhado aos padrões internacionais.Em 2025, o consórcio Thales-MIDAS foi contratado para desenvolver, emitir e personalizar um documento de viagem moderno, seguro e altamente confiável para cidadãos dominicanos, incorporando medidas adicionais de segurança cibernética.

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Repórter
25/03/2026 19:33

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A Presidência da República Dominicana, por meio da Direção Geral de Passaportes, emitiu o primeiro passaporte eletrônico do país como parte de sua estratégia para modernizar e fortalecer a segurança nacional.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260324035170/pt/

Passport of the Dominican Republic

Passport of the Dominican Republic

O novo documento foi desenvolvido em parceria com a Thales, líder mundial em tecnologias avançadas para Defesa, Aeroespacial, Cibersegurança e Digital, e a Midas Dominicana, empresa dominicana especializada na gestão integral de projetos tecnológicos na região. Juntas, as duas empresas garantirão um passaporte mais seguro, confiável e em conformidade com os padrões internacionais.

O projeto introduz e personaliza os passaportes eletrônicos do país, utilizando tecnologias avançadas para garantir a autenticidade e a proteção de cada documento, ao mesmo tempo que fortalece o sistema nacional de identidade e melhora a segurança e a eficiência das viagens. Isso se baseia em uma combinação de recursos de segurança física e digital, incluindo uma página de dados em policarbonato com um chip eletrônico embutido. Funcionando como um cofre digital, o chip armazena com segurança as informações pessoais e biométricas do titular, como impressões digitais e foto, e pode ser verificado eletronicamente em cada etapa da jornada do passageiro.

Ao combinar recursos avançados de segurança, esta nova geração de documentos protege, acima de tudo, a identidade de cada indivíduo. Para os cidadãos, isso significa maior tranquilidade, verificações biométricas mais rápidas e precisas e uma experiência mais tranquila ao viajar.

Juntamente com o próprio documento, a Thales fornecerá serviços adicionais de cibersegurança, garantindo a proteção dos dados dos cidadãos. De fato, a solução avançada de "detecção e resposta" da Thales monitorará continuamente potenciais ameaças cibernéticas nos data centers envolvidos no projeto, proporcionando uma camada adicional de resiliência e confiança.

No mundo digital de hoje, a identidade é muito mais do que uma credencial, é a chave para acessar serviços essenciais com segurança e eficiência. Temos orgulho de apoiar a República Dominicana neste passo rumoàmodernização digital, oferecendo soluções de identidade confiáveis ??que combinam tecnologia biométrica de ponta com os mais altos padrões de segurança. Com esta implementação, estamos ajudando a construir um ecossistema de identidade forte, sustentável e globalmente interoperável que promove a confiança pública, impulsiona a inclusão e otimiza os serviços para todos os cidadãos dominicanos”, disse Nathalie Gosset, vice-presidente de Identidade e Biometria da Thales.

Estamos honrados em contribuir com nossa experiência local para este projeto emblemático, que fornece aos cidadãos dominicanos um dos documentos de viagem mais avançados e seguros do mundo. Trabalhando ao lado da Thales, estamos garantindo que o novo passaporte eletrônico combine tecnologia de ponta com proteção robusta de dados pessoais. Esta colaboração reflete nosso compromisso com soluções digitais inovadoras e confiáveis ??para a República Dominicana”, disse Luis Marrero, vice-presidente de Operações da Midas Dominicana.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a enfrentar diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe € 4,5 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, Cibersegurança, Computação Quântica e Tecnologias em Nuvem.

A Thales possui mais de 85.000 funcionários em 65 países. Em 2025, o Grupo gerou vendas de € 22,1 bilhões.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


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Fonte: BUSINESS WIRE

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