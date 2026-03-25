Participantes ativos do consórcio crescem 12,6% no bimestre

No fechamento do primeiro bimestre, o sistema de consórcios registrou resultados positivos em relação ao mesmo período de 2025, apesar da ligeira desaceleração comum nesta época do ano. Mesmo com férias, menos dias úteis, quitação de compromissos do final do ano anterior, despesas escolares, entre outros, a modalidade seguiu superando marcas em vários indicadores nacionais e setoriais. Enquanto os dados ratificam a escolha do brasileiro e demonstram confiança, o consórcio segue também comprovando sua importância nos segmentos produtivos.

A alta presente em mais setores e eventuais retrações em alguns destacam os 12,85 milhões de consorciados ativos, em fevereiro. Mais uma vez o recorde histórico foi batido ao anotar aumento de 12,6% sobre os 11,41 milhões alcançados naquele mês do ano passado.

As vendas de 873,09 mil cotas, acumuladas nos dois meses, ultrapassaram em 8,8% as 802,62 mil de um ano antes. Os decorrentes créditos comercializados totalizaram R$ 79,88 bilhões, 15,5% maior que os R$ 69,19 bilhões de 2025.

A crescente presença do consórcio na economia nacional resulta da ampliação do conhecimento sobre a educação financeira, na qual o planejamento é o principal fundamento.

O total de 12,85 milhões de consorciados ativos é 56,5% acima dos 8,21 milhões anotados em janeiro de 2022. Neste período, pouco mais de quatro anos, foram anotados 49 recordes consecutivos, com exceção de abril de 2023.

Paralelamente, as contemplações, ocasião em que os créditos liberados podem ser transformados em bens e serviços, alcançaram 309,19 mil no acumulado de janeiro e fevereiro, 10,3% inferior aos 344,68 mil do mesmo período do ano passado. Os créditos concedidos somaram R$ 21,52 bilhões, potencialmente injetados na economia, 1,6% menos que os R$ 21,88 bilhões anteriores.

O tíquete médio de fevereiro chegou a R$ 92,68 mil. Houve avanço de 2,7% sobre o do mesmo mês de 2025, que na ocasião apontou R$ 90,21 mil. O aumento confirmou o interesse por cotas de maior valor, que, a despeito de serem maiores, têm estado compatíveis com a renda dos participantes.

“No primeiro bimestre, nota-se que os efeitos de desaceleração da economia atingiram alguns setores, contudo, na apuração geral, os indicadores avançam, possibilitando a continuidade de crescimento. Houve aumento de consorciados ativos, apoiado principalmente no maior conhecimento da essência da educação financeira. Com planejamento, os participantes vêm conquistando seus objetivos pessoais, evolução patrimonial, melhoria da qualidade de vida, entre outros”, afirma Paulo Roberto Rossi, presidente-executivo da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). “Com expectativa de equilibrar os desempenhos até o final do primeiro trimestre, o Sistema de Consórcios está cada vez mais presente na cultura financeira do brasileiro e, por consequência, vem contribuindo diretamente para o bom controle das finanças pessoais de forma responsável e consciente, com a tranquilidade que as decisões demandam”, completa.

Detalhes dos indicadores

Vendas de cotas

No acumulado das adesões, 873,09 mil, a distribuição por segmento ficou assim: 310,68 mil de veículos leves; 246,27 mil de imóveis; 241,54 mil de motocicletas; 39,86 mil de eletroeletrônicos; 25,02 mil de veículos pesados e 9,72 mil de serviços.

Percentualmente nos seis segmentos, quatro registraram alta na somatória das comercializações: eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis, com 62,4%; imóveis, com 32,2%; serviços, com 11,9%; e motocicletas, com 2,8%. Somente dois anotaram retrações: veículos pesados, com (-15,2%) e veículos leves, com (-2,5%).

Contemplações

Em razão da desaceleração, típica do período, motivada principalmente pelo menor número de dias úteis em razão de feriados no bimestre, entre outros, os 309,19 mil consorciados contemplados em janeiro e fevereiro incluíram: 132,38 mil em veículos leves; 116,32 mil em motocicletas; 30,51 mil em imóveis; 15,73 mil em veículos pesados; 8,11 mil em eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis; e 6,14 mil em serviços.

Participantes ativos

A presença percentual de consorciados ativos em cada setor esteve assim distribuída: 41,9% nos veículos leves; 25,4% nas motocicletas; 22,4% nos imóveis; 7,2% nos veículos pesados; 2,1% nos eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis; e 1,0% nos serviços.

Em cada segmento no qual o consórcio está presente, dos 12,85 milhões de participantes ativos, o total ficou assim dividido: 5,38 milhões em veículos leves; 3,26 milhões em motocicletas; 2,88 milhões em imóveis; 926,70 mil em veículos pesados; 279,65 mil em eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis; e 132,21 mil em serviços.

A importância dos consórcios na cadeia produtiva

O sistema de consórcios tem sido a opção mais simples e econômica para o consumidor atingir seus objetivos de consumo ou patrimoniais com planejamento e economia. Nos meses de janeiro e fevereiro, a potencial presença foi de um a cada dois veículos leves vendidos no país.

Além de participar com a programação da produção industrial em diversos segmentos nos quais está presente, o consórcio tem sido considerado pelos fabricantes e usuários de novos produtos. No setor de motocicletas, o mecanismo também evoluiu. No primeiro bimestre de 2026, as contemplações possibilitaram a potencial aquisição de uma moto a cada três comercializadas no mercado interno.

No campo dos veículos pesados, a modalidade sinalizou também um a cada três caminhões negociados para ampliação ou renovação de frotas para o setor de transportes, com destaque para utilização no agronegócio.

No resumo da participação das contemplações do consórcio, no bimestre, foram liberados mais de R$ 21,52 bilhões potencialmente disponibilizados ao mercado. O sistema atingiu 39,0% de possível presença no setor de automóveis, utilitários e camionetas. No de motocicletas, houve 33,2% de provável participação, e no de veículos pesados, a relação para caminhões também foi de 33,2%, no período.

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No segmento imobiliário, no primeiro mês deste ano, as contemplações representaram potenciais 30,7% de participação no total de 51,55 mil imóveis financiados, incluindo recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e dos consórcios, potencialmente um imóvel a cada três comercializados.