Chlorum inaugura planta e reforça atuação na Serra SC

A Chlorum Solutions realizou nesta quarta-feira, 25 de março, a apresentação de sua nova planta industrial em Palmeira, na Serra Catarinense. O evento com autoridades locais marcou a chegada da empresa à região, reforçando o potencial do município como polo de desenvolvimento industrial no estado.

Com capacidade produtiva de 45 toneladas de cloro por dia, a planta foi estruturada para atender à demanda regional por insumos essenciais. Serão produzidos soda cáustica, hipoclorito de sódio e ácido clorídrico, com fornecimento para setores estratégicos como saneamento básico, mineração, papel e celulose, têxtil, sanitário e metalurgia.

A unidade contou com investimento de cerca de R$ 210 milhões, direcionado à implantação da planta e à infraestrutura necessária para sua operação na região.

Parte desse processo envolveu uma parceria público-privada, com aporte de R$ 8,3 milhões do Governo de Santa Catarina e das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), destinado à infraestrutura elétrica local, incluindo a implantação de uma subestação.

O projeto segue o modelo de plantas regionais da Chlorum, que reduz a necessidade de transporte ao produzir insumos próximos aos centros de consumo, diminuindo emissões, riscos logísticos e aumentando a eficiência operacional.

“Acreditamos em um modelo diferente para o setor químico: produzir perto dos clientes. Isso reduz transporte, aumenta a segurança e diminui o impacto ambiental. Em Palmeira, colocamos isso em prática com tecnologia limpa, praticamente zero resíduos e energia 100% renovável”, afirma Jonathan Franklin, CEO Global da Chlorum Solutions.

Com a conclusão da fase de comissionamento, a unidade de Palmeira passará a integrar as operações da Chlorum na América Latina, que incluem plantas em Codó (MA), São Sebastião do Passé (BA), Pacatuba (CE), Igarassu (PE), Uberlândia (MG), Guaíba (RS) e no Uruguai. A expansão reflete a consolidação de um modelo de produção regional, desenvolvido com foco em eficiência operacional e proximidade com o cliente.

Além do impacto industrial, o projeto também contribui para a economia indireta em toda a região da Serra. Durante a fase de implantação, foram gerados aproximadamente 250 postos de trabalho. A unidade contará com cerca de 40 empregos diretos, a serem ocupados por mão de obra local.

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A presença da Chlorum na região reforça a cadeia produtiva local e cria condições para a atração de novos investimentos e empresas relacionadas ao setor. Esse movimento reflete a estratégia da empresa, ao materializar, em escala industrial, um modelo que combina produção local, menor impacto logístico e uso de energia renovável.