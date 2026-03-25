Metadil amplia atuação em mobiliário no mercado corporativo

Com mais de 50 anos de trajetória na indústria nacional, a Metadil anuncia a expansão para o mercado corporativo e amplia o posicionamento como especialista na criação de ambientes de aprendizagem que integram educação, negócios e arquitetura.

Com o déficit de mão de obra qualificada e a necessidade constante de atualização profissional, as empresas de diversos setores passaram a investir de forma estruturada em treinamento e desenvolvimento. O ambiente físico, antes visto apenas como infraestrutura, ganha protagonismo como ferramenta estratégica de engajamento e produtividade.

Para isso, a Metadil responde a esse movimento com soluções voltadas a salas de treinamento corporativo, espaços colaborativos, laboratórios de inovação e universidades corporativas.

Marcelo Rodorigo, diretor da Metadil, explica que os móveis combinam ergonomia, design e flexibilidade de layout: “Desenvolvemos projetos que dialogam com as novas metodologias de aprendizagem e com as exigências do retorno ao presencial, no qual cultura e interação voltam a ocupar papel central nas organizações”.

O espaço como agente pedagógico

Na área educacional, a Metadil tem acompanhado a evolução das práticas educacionais, como metodologias ativas, ensino híbrido e aprendizagem baseada em projetos, que exigem ambientes flexíveis, dinâmicos e adaptáveis. Salas de aula tradicionais dão lugar a espaços multifuncionais, makerspaces, laboratórios criativos e áreas colaborativas que demandam mobiliário inteligente, ergonômico e versátil.

Para a Metadil, o mobiliário não é apenas suporte, mas parte integrante da experiência pedagógica. “Mesas modulares, cadeiras com ergonomia adequada às diferentes faixas etárias e soluções que permitem rápidas reconfigurações do layout contribuem para tornar o aluno protagonista do processo de aprendizagem. O ambiente passa a estimular a participação ativa, a troca de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais”, diz Rodorigo.

A Metadil já consolidou parcerias com instituições de ensino de diferentes perfis e portes em todo o país. Redes reconhecidas como a Maple Bear e o Senac estão entre os exemplos de escolas que adotaram soluções da marca em seus projetos pedagógicos.

Com parque fabril próprio, a Metadil mantém rigoroso controle de qualidade e investimento contínuo em tecnologia industrial. Os produtos oferecem garantia de até 12 anos e vida útil média de 20 anos, uma particularidade importante para instituições que buscam sustentabilidade financeira e redução de custos no longo prazo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A empresa adota práticas alinhadas à responsabilidade ambiental, incluindo reaproveitamento de materiais e sistemas logísticos que reduzem resíduos, reforçando o compromisso com uma educação que também pensa no futuro do planeta.