MiQ chega ao Brasil e já é a maior empresa independente de mídia programática da América Latina

A MiQ, líder global de mídia programática, anuncia que assinou um acordo para adquirir as operações latino-americanas da empresa de publicidade digital Adsmovil. Com a aquisição, MiQ se torna a maior solução independente de mídia programática da América Latina para anunciantes e agências.

A MiQ oferece soluções de mídia programática em todos os principais meios. Seu sistema operacional baseado em inteligência artificial generativa, o Sigma, permite que os anunciantes conectem todo o ecossistema de publicidade por meio de 700 trilhões de sinais globais, alcançando audiências onde quer que estejam — seja assistindoàtelevisão, navegando na internet ou realizando compras em lojas físicas.

À medida que a empresa acelera seus investimentos em mercados de alto crescimento, a aquisição fortalece significativamente sua presença na América Latina. São 12 países: México, Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Peru, Porto Rico e Uruguai.

A Adsmovil é especializada em segmentação de audiência em relação a dados e ativação omnichannel. A empresa possui uma das ofertas mais robustas em mobile, commerce e digital out-of-home (DOOH), sustentada por uma forte base de dados proprietários (first-party data) e profunda expertise regional.

Ao combinar a escala regional, as soluções da Adsmovil com a presença global e a tecnologia premiada da MiQ, a companhia passa a ter mais de 150 profissionais em toda a região e oferecerá aos anunciantes um único sistema para executar estratégias programáticas sofisticadas e full-funnel, com base em mais de 400 milhões de IDs únicos que capturam dados sobre o que as pessoas assistem, navegam e compram.

Holdings globais poderão alcançar e impactar audiências latino-americanas de forma mais eficaz, acessando um conjunto mais amplo de inventário e formatos, além de se beneficiar do planejamento, ativação e otimização unificados por meio da MiQ.

Os atuais clientes da MiQ na região passarão a contar com soluções ampliadas que incluem mobile, retail media, CTV, vídeo, YouTube e DOOH, todas entregues por equipes presentes nos principais mercados.

“A aquisição da Adsmovil representa um passo fundamental em nossa estratégia de construir a oferta programática mais completa e orientada por dados para anunciantes na América Latina e em todo o mundo”, afirmou Gurman Hundal, cofundador e CEO global da MiQ. “Nossa ambição sempre foi conectar marcas às audiências onde quer que elas estejam e independentemente de como consumam mídia. Essa aquisição nos permite incorporar algumas das mentes mais talentosas da região e serviços altamente relevantes ao nosso roadmap. O foco da Adsmovil em inovação, resultados mensuráveis e parceria com clientes reflete exatamente os valores da MiQ.”

“Quando construímos a Adsmovil, nosso objetivo era simples: criar e entregar soluções sofisticadas para clientes em toda a América Latina”, afirmou Alberto ‘Banano’ Pardo, fundador e CEO da Adsmovil. “Com essa aquisição, os clientes da MiQ ganham acesso ampliado a mobile, retail media e DOOH, enquanto os clientes da Adsmovil passam a se beneficiar da tecnologia premiada e do alcance global da MiQ. É um ganha-ganha para todos os nossos clientes.”

Após a conclusão da transação, as operações latino-americanas da Adsmovil serão integradasàMiQ e lideradas por Eric Tourtel, CEO da MiQ para a América Latina.

Banano permanecerá como Chairman da MiQ LatAm e atuará como conselheiro ativo da empresa combinada. O executivo continuará operando o negócio da Adsmovil nos Estados Unidos como uma empresa separada e independente, já que as operações nos EUA não fazem parte desta transação.

“Estamos entusiasmados em unir essas equipes. Com mais de 150 pessoas em toda a América Latina, nos tornamos agora a maior empresa independente de mídia programática da região, com força para ajudar nossos clientes a crescer e atingir seus objetivos de negócios em 2026 e nos próximos anos”, afirmou Eric Tourtel, CEO da MiQ para a América Latina.

A operação da MiQ no Brasil será liderada por Guilherme Assumpção, Managing Director da companhia no país.

“Em um mercado com grande potencial e em constante evolução, a MiQ chega ao Brasil com uma proposta diferenciada. A integração com a Adsmovil, uma empresa com forte presença local e base robusta de dados, potencializa ainda mais nossa tecnologia de publicidade baseada em inteligência artificial, Sigma. Ao integrar dados, compra, execução e mensuração em uma única plataforma, conseguimos oferecer aos anunciantes e agências uma forma mais eficiente e inteligente de operar mídia. Estou muito motivado para liderar esse momento no Brasil”, afirma Guilherme Assumpção, Managing Director da MiQ no Brasil.

Sobre a MiQ

A MiQ é uma empresa global de tecnologia publicitária que trabalha com anunciantes e agências para melhorar o desempenho de suas campanhas por meio de soluções programáticas impulsionadas por dados e tecnologia. Fundada em 2010, em Londres, no Reino Unido, a MiQ atualmente opera em mais de 33 escritórios ao redor do mundo.

A companhia combina ciência de dados, inteligência artificial e tecnologia proprietária para ajudar seus clientes a tomar decisões mais informadas, otimizar suas campanhas digitais e maximizar o retorno sobre o investimento (ROI). Como parte dessa proposta, a MiQ desenvolveu o Sigma, sua tecnologia publicitária baseada em inteligência artificial generativa, reconhecida e premiada pelo mercado, que integra múltiplas fontes de dados e sinais para oferecer uma visão mais completa do comportamento das audiências.

Com essa abordagem, a MiQ permite que marcas e agências executem estratégias mais eficientes, mensuráveis e orientadas a resultados.

Sobre a Adsmovil

A Adsmovil é uma empresa de publicidade digital e dados com foco na América Latina, especializada em segmentação de audiência baseada em dados, com abordagem mobile-first e execução omnichannel. Com operações concentradas no México, Brasil, Colômbia e Argentina, e presença ampliada em outros mercados da região, a Adsmovil combina uma das maiores e mais diversificadas redes de retail media da América Latina com soluções de audiência em TV, vídeo, YouTube e mídia out-of-home. Sustentada por uma robusta base de dados e fortes relações com grandes grupos de mídia, a empresa apoia marcas e agências a alcançar, entender e influenciar consumidores latino-americanos em diferentes canais, ao longo de toda a jornada de compra.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260325257680/pt/

Erica Ashner

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Erica.Ashner@miqdigital.com