Civitatis sugere o que fazer na Páscoa em 5 destinos no país

Com a proximidade da Páscoa de 2026, um dos principais feriados prolongados do calendário, os viajantes brasileiros intensificam o planejamento de suas viagens, com foco especial na reserva de atividades em destino. Dados da Civitatis, plataforma de reserva de passeios e experiências turísticas em mais de 160 países, mostram que cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Natal e São Paulo concentram a maior demanda no período.

Para Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis no Brasil, o movimento acompanha uma tendência já observada em outros feriados em 2026: a antecipação na organização da viagem, com os viajantes priorizando experiências que combinam cultura, natureza e imersão local. Segundo a empresa, atividades como free tours, excursões a destinos próximos e passeios ao ar livre estão entre as mais reservadas para o feriado de Páscoa.

“O que vemos na Páscoa é um viajante cada vez mais interessado em aproveitar o destino de forma completa. Não se trata apenas de escolher para onde ir, mas de planejar o que fazer em cada dia da viagem, especialmente em feriados prolongados como este”, afirma Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil.

A seguir, a Civitatis destaca as atividades mais reservadas nos principais destinos brasileiros para a Páscoa de 2026:

O que fazer no Rio de Janeiro na Páscoa 2026?

O Rio de Janeiro lidera a demanda no período e concentra uma oferta diversificada de experiências culturais e paisagens naturais.

Entre as atividades mais reservadas está o free tour pelo centro histórico e Lapa, que percorre marcos como a Cinelândia, os Arcos da Lapa e a Escadaria Selarón, combinando história, arquitetura e cultura urbana em um roteiro guiado a pé.

Outro destaque é o tour completo pelo Rio de Janeiro, com visita ao Cristo Redentor e ao Pão de Açúcar, que reúne em um único itinerário alguns dos principais cartões-postais da cidade, incluindo panorâmicas do alto do Corcovado e trajetos pelo centro e zona sul.

Já entre as excursões de um dia, a saída para Arraial do Cabo aparece entre as mais demandadas, com roteiro que inclui navegação por praias como Pontal do Atalaia e Praia do Farol, além de paradas para banho e atividades no mar.

O que fazer em Salvador na Páscoa 2026?

Salvador se destaca pela combinação entre turismo cultural e experiências no litoral.

O free tour pelo Pelourinho e centro histórico lidera as reservas na cidade, com roteiro que passa por ícones como o Largo do Pelourinho, a Igreja de São Francisco e a Praça da Sé, abordando a formação histórica e cultural da capital baiana.

Entre as atividades marítimas, o passeio de barco pela Baía de Todos os Santos ganha relevância, com paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, permitindo ao viajante explorar diferentes paisagens da região em um único dia.

Também aparecem entre os destaques as excursões à Praia do Forte e Guarajuba, no litoral norte, que combinam visitas a vilas costeiras, tempo livre em praias e paradas em pontos de interesse como o Projeto Tamar.

O que fazer em Recife na Páscoa 2026?

No Nordeste, Recife mantém forte demanda durante a Páscoa, impulsionada tanto por seu centro histórico quanto pelas excursões para o litoral.

O tour pelo Recife e Olinda está entre os mais reservados, com roteiro que inclui pontos como o Marco Zero, a Rua do Bom Jesus e o Alto da Sé, em Olinda, reunindo elementos históricos, culturais e arquitetônicos em uma única experiência.

Já entre os destinos de praia, a excursão a Porto de Galinhas aparece como uma das principais escolhas, com deslocamento desde Recife e tempo livre para explorar piscinas naturais, faixas de areia e atividades opcionais no mar.

Outro destaque é Maragogi, com passeios que incluem acesso às piscinas naturais e possibilidade de navegação até áreas de recifes, dependendo das condições da maré.

O que fazer em Natal na Páscoa 2026?

Natal se consolida como destino de natureza durante o feriado de Páscoa, com atividades voltadas ao litoral e paisagens naturais.

O passeio de buggy pela costa norte lidera as reservas, com trajeto que inclui travessia da ponte Newton Navarro, visita às dunas de Genipabu e paradas em praias como Jacumã, combinando deslocamento off-road e contato direto com diferentes cenários da região.

Também se destacam as excursões às praias de Pipa, conhecidas pelas falésias e baías com possibilidade de avistamento de golfinhos, além de roteiros para Maracajaú, com navegação até os parrachos e atividades como snorkel em áreas de recifes.

O que fazer em São Paulo na Páscoa 2026?

Entre os destinos urbanos, São Paulo apresenta crescimento na procura por atividades guiadas, especialmente ligadas à cultura, arquitetura e vida noturna.

O free tour pelo centro histórico aparece entre os mais reservados, com percurso que inclui pontos como o Teatro Municipal, o Pátio do Colégio e a Catedral da Sé, oferecendo um panorama da formação histórica da cidade.

Na Avenida Paulista, outro free tour se destaca ao explorar marcos culturais e arquitetônicos como o MASP, o Parque Trianon e instituições culturais da região, conectando história urbana e modernidade.

Já o tour de bares e arte na Vila Madalena surge como alternativa voltada à experiência social e cultural, com roteiro que inclui visitas a galerias, murais de street art — como o Beco do Batman — e paradas em bares tradicionais do bairro.

Planejamento antecipado ganha força em feriados prolongados

De acordo com a Civitatis, o comportamento observado para a Páscoa 2026 reforça uma tendência mais ampla no setor de turismo: a valorização das experiências como parte central da viagem, especialmente em feriados prolongados.

“Os dados mostram que o viajante brasileiro está cada vez mais atento ao planejamento das atividades, principalmente em datas como a Páscoa, em que o tempo de viagem é mais curto e cada dia precisa ser melhor aproveitado”, afirma Alexandre Oliveira.

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Esse movimento também está relacionado ao calendário de feriados de 2026, que inclui outras oportunidades de viagens ao longo do ano, estimulando a antecipação de reservas e a busca por experiências organizadas previamente.