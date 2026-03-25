A HJS Foundation apresenta o Protocolo JEP e a Estrutura HJS: a “caixa preta” para a Inteligência Artificial, que possibilita uma supervisão humana verificável

A HJS Foundation (Human Judgment Systems Foundation) lançou hoje duas soluções complementares: o Protocolo de Eventos de Julgamento (JEP) e a Estrutura de Julgamento Humano (HJS). O JEP, como um padrão aberto minimalista, gera registos invioláveis ??da responsabilidade pelas decisões da IA, semelhante a uma caixa-preta de aeronave; o HJS, por sua vez, incorpora a lógica do julgamento humano nos processos de operação da IA ??— em conjunto, estão a transformar a “supervisão humana” de um requisito regulamentar num facto técnico verificável, oferecendo uma solução técnica alternativa para a responsabilidade em IA.

Como comprovar que as decisões da IA (tais como aprovações de empréstimos, diagnósticos médicos ou inspeções fronteiriças, etc.) foram revistas por seres humanos? O JEP gera registos de auditoria imutáveis da intervenção humana por intermédio de quatro primitivas criptográficas: julgar, verificar, delegar e encerrar; o HJS constrói um sistema controlável e responsável de modo a prevenir riscos, como a deriva da IA, e garantir que o julgamento humano oriente as operações da IA.

Os sistemas atuais dependem de documentação futura que pode ser modificada, ao passo que o JEP e o HJS estão a operar em conjunto: o JEP funciona como uma caixa preta na aviação, que não avalia o desempenho, mas assegura a rastreabilidade; o HJS incorpora a supervisão humana nos fluxos de trabalho de IA — juntos, oferecem uma base factual inegável para reguladores, programadores e utilizadores.

Articulado com a estrutura HJS, o protocolo JEP oferece uma opção técnica compatível para uma IA fiável. Em conjunto, estão a garantir a interoperabilidade entre plataformas e modelos, que ajudam a solucionar questões fundamentais, tais como a dificuldade de atribuição de responsabilidade e a inconsistência de normas.

Sobre a HJS Foundation:

Fundada em 2026 e registada em Singapura, a HJS Foundation é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é desenvolver padrões técnicos minimalistas e confiáveis (que incluem o protocolo JEP e a estrutura HJS) para apoiar a atribuição de responsabilidades entre humanos e a IA e a transparência dos sistemas automatizados.

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