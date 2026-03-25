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Bruttus Burger e delegação brasileira conquistam Mundial

Participação marca presença brasileira em competição global dedicada ao barbecue.

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Repórter
25/03/2026 13:51

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Bruttus Burger e delegação brasileira conquistam Mundial
Bruttus Burger e delegação brasileira conquistam Mundial crédito: DINO

O churrasco brasileiro reafirmou sua posição entre os melhores do mundo durante a SCA World Championships XII (Mundial da Steak Cookoff Association), realizada entre 12 e 15 de março de 2026, no Texas Motor Speedway. Representando o Brasil em uma das competições mais técnicas do planeta, uma delegação de especialistas — incluindo a equipe da Bruttus Burger, de Osasco — conquistou resultados históricos em diversas categorias.

O evento, que reuniu os maiores nomes da brasa global, teve o destaque do Brasil. Na categoria Ancillary (Hot Dog), o país garantiu dois lugares no Top 10 mundial, com Lucas Cesar alcançando o 4º lugar e Leandro Menze o 10º lugar. Já na disputada categoria de Acompanhamento no Mundial, Lucas Cesar consolidou o 15º lugar no ranking mundial, fruto de um trabalho conjunto e técnico da representação brasileira na etapa final.

Bruttus Burger: destaque na categoria Steak

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Um dos momentos mais aguardados foi a competição de Steak, a categoria principal do mundial, que contou com centenas de competidores de altíssimo nível. O Brasil alcançou o topo do pódio com o vice-campeonato mundial de Adriano Andrade, brasileiro residente na Austrália.

O sócio da Bruttus Burger, Judá Berto, competindo em dupla com Álvaro Farto, garantiu a 63ª posição mundial, superando competidores de elite em solo texano.

O desempenho da delegação brasileira no Steak demonstrou a evolução técnica do país:

Adriano Andrade (@diaryofagriller): 2º lugar mundial (Mundial de Steak)
Thiago Gil (@chefthiagogil): 32º lugar (Aberto de Steak)
José Alves (@josealves.cleavers): 50º lugar (Aberto de Steak)
Judá Berto (@judaberto) e Álvaro Farto (@alvarofarto): 63º lugar

“Nossa participação no Texas foi muito além de uma marca individual; foi a prova de que o churrasco brasileiro, com sua técnica e respeito ao fogo, compete de igual para igual no maior palco do mundo. Trazer esses resultados para a Bruttus em Osasco, ao lado de grandes nomes como Adriano Andrade, Lucas Cesar e Leandro Menze, é uma honra e um aprendizado que aplicamos todos os dias em nossa parrilla”, afirma Judá Berto, sócio da Bruttus Burger.

Do Texas para Osasco: intercâmbio gastronômico

A participação conjunta dos brasileiros reforça o propósito da Bruttus em buscar o que há de mais avançado em gastronomia de fogo real. A experiência compartilhada entre os “pitmasters” no Texas Motor Speedway — desde o controle de temperatura das costelinhas até a precisão do selamento do steak — fundamenta os processos aplicados pela Bruttus Burger em seu salão no Jardim Umuarama.

Com o reconhecimento internacional e a troca de experiências com os melhores do mundo, a Bruttus consolida sua autoridade em carnes, trazendo para o Brasil o padrão de qualidade exigido pelos juízes da SCA.

O padrão mundial no cardápio da Bruttus

A técnica testada e aprovada no Texas define a experiência na unidade de Osasco:

Aplicação da parrilla: o método de controle de brasa utilizado na preparação do steak compõe a base de produção de hambúrgueres como o Bruttus Bacon e o Defumado Signature;

Técnica de defumação: o método aplicado na categoria de Costelinha (Ribs) é utilizado no preparo dos cortes especiais da unidade;

Métodos de cozinha a fogo: o ambiente utiliza técnicas tradicionais de churrasco, baseadas nos processos aplicados em competições no Texas.

Serviço:

Endereço: Av. Pref. Hirant Sanazar, 98 - Jardim Umuarama, Osasco (SP).
Telefone: (11) 4565-7441
Horário presencial: segunda a quarta-feira (11h30 às 22h30) | quinta e sexta-feira (11h30 às 23h30) | domingo (12h).
Instagram: @bruttusburger

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Informações para a imprensa:
Luciana Ogata Fuke
(11) 93226-1146
contato@basilicoag.com.br?



Website: https://www.bruttusburger.net/

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