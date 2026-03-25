O Jogo de Cartas Colecionáveis ??Pokémon estreou no Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio!

Em seus esforços para promover o turismo noturno, o Governo Metropolitano de Tóquio está desenvolvendo novas atrações que iluminam a capital após o anoitecer. Como parte dessa iniciativa, o mapeamento de projeção está sendo apresentado durante todo o ano no icônico Edifício nº 1 do Governo Metropolitano de Tóquio, transformando sua fachada em uma tela de luz e som.

Temos o prazer de anunciar o lançamento de um novo espetáculo de projeção mapeada inspirado no mundialmente famoso Jogo de Cartas Colecionáveis ??Pokémon, que celebra seu 30º aniversário este ano. “Pokémon Trading Card Game: TOKYO LUMINOUS NIGHT” estreou na sexta-feira, 20 de março (feriado nacional).

No dia da estreia, um evento especial foi realizado com a presença de Nashiko Momotsuki, Gorgeous, Tosa Brothers e Pikachu como convidados especiais. Juntamente com os 5.000 visitantes reunidos no local, eles lideraram a contagem regressiva para a primeira exibição.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260323002021/pt/

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Cenas do dia da estreia da nova produção

“Pokémon Trading Card Game: TOKYO LUMINOUS NIGHT”

Cerca de 8.000 visitantes compareceram no dia da estreia

Na sexta-feira, 20 de março (feriado nacional), dia da estreia da exibição, cerca de 8.000 pessoas se reuniram na Praça do Governo Metropolitano de Tóquio — incluindo fãs do Jogo de Cartas Colecionáveis ??Pokémon, visitantes internacionais e famílias.

Os participantes compartilharam comentários entusiasmados, como: "Ver meu Pokémon favorito projetado no prédio do Governo Metropolitano de Tóquio foi incrivelmente impactante e impressionante" e "Foi tão adorável ver o Pikachu aparecer no evento. Tornou-se uma lembrança maravilhosa da nossa viagem a Tóquio."

"Sentimos verdadeiramente o amor dos convidados por Pokémon!" Os visitantes desfrutaram do mundo do Jogo de Cartas Colecionáveis ??Pokémon ganhando vida na enorme superfície de projeção — reconhecida pelo Guinness World Records™.

Cenas do Evento de Abertura

Pikachu, Nashiko Momotsuki, Gorgeous e os Irmãos Tosa lideram a contagem regressiva para a exibição de estreia

No evento de abertura, Pikachu apareceu ao lado de Nashiko Momotsuki, Gorgeous e os Irmãos Tosa, participando de uma sessão de bate-papo e liderando a contagem regressiva para a primeira exibição. Com um coro estrondoso de "Pikachu!" da plateia, Pikachu fez uma aparição surpresa e o local explodiu em aplausos. A primeira exibição começou com uma chamada liderada pelos convidados, aumentando ainda mais a empolgação da multidão.

Após a exibição, Nashiko Momotsuki comentou:

“Também estou completando 30 anos agora — assim como o 30º aniversário do Pokémon Trading Card Game! Sempre quis trabalhar com Pokémon e estou verdadeiramente honrada por estar aqui no dia da inauguração de uma obra tão incrível projetada no Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio. Fiquei especialmente emocionada com a forma como o espetáculo utiliza plenamente a estrutura do prédio, criando momentos em que os Pokémon parecem estar saltando para fora da tela.”

Gorgeous também compartilhou uma mensagem para os fãs: “Foi incrivelmente impactante e emocionante! Ver um Charizard gigante bem na minha frente — e o incrível realismo e energia dos Pokémon — foi simplesmente fantástico. Muitos Pokémon que eu queria ver também apareceram. Foi o máximo! Vocês precisam ver pessoalmente!”

Atuando como apresentadores convidados, os irmãos Tosa acrescentaram: “Parecia que realmente encontramos Pokémon na vida real — o realismo é impressionante. A qualidade era tão impressionante que você realmente sente que os Pokémon lendários estão bem ali na sua frente. Venham conferir no Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio!”

Com esses comentários, o evento de inauguração chegou ao fim em grande estilo.

Sobre o Pokémon Trading Card Game

Pokémon TCG, o primeiro jogo de cartas colecionáveis ??completo do Japão, recria os aspectos de batalha e coleção dos videogames “Pokémon”

Sobre a Nova Obra

“Pokémon Trading Card Game: TOKYO LUMINOUS NIGHT”

TÍTULO

“Pokémon Trading Card Game: TOKYO LUMINOUS NIGHT”

DESTAQUES

Inspirada no Pokémon Trading Card Game, amado no mundo todo, esta obra mapeada será projetada nas paredes externas do Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio.

Os Pokémon ilustrados nos cards — juntamente com os visuais icônicos do jogo — ganham vida em três dimensões por meio de luz e projeção, criando uma cena fantástica no horizonte noturno do edifício.

Desfrute do Pokémon Trading Card Game — apreciado por pessoas de diferentes idiomas, gerações e regiões — como uma experiência visual imersiva em uma escala impressionante.

HORÁRIOS DE EXIBIÇÃO (MARÇO)

[Fins de semana e feriados] 18h30 / 19h30 / 21h

*Outros programas também são exibidos fora dos horários listados acima.

*Para horários de exibição a partir de abril, consulte o site oficial.

Visão geral da projeção mapeada no Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio: "TOKYO Night & Light"

Datas: Diariamente (exceto em caso de condições climáticas adversas) Superfície de projeção: Parede leste do Edifício nº 1 do Governo Metropolitano de Tóquio Área de visualização: Praça do Governo Metropolitano de Tóquio

(2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tóquio) Horários: 18h30 / 19h / 19h30 / 20h / 20h30 / 21h / 21h30 (Horários válidos para o mês de março. Para horários atualizados, visite o site.)

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ Organizado por: Governo Metropolitano de Tóquio,

Comitê Executivo de Projeção Mapeada de Tóquio Informações adicionais: Este projeto está comprometido com práticas ecologicamente corretas, incluindo o uso de energia verde. Foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records™ como “A Maior Projeção Mapeada Permanente em um Edifício”.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260323002021/pt/

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