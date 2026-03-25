Serviços de segurança gerenciada crescem no Brasil

O aumento da complexidade dos ataques cibernéticos tem levado empresas de diferentes setores a repensarem suas estratégias de proteção digital. Um relatório da NordVPN, divulgado pela CNN Brasil, aponta que o país registrou 700 milhões de ataques virtuais em um período de 12 meses, o que representa cerca de 1.379 golpes por minuto.



Um levantamento da Fortune Business Insights projeta que o mercado de serviços gerenciados de segurança cibernética deve alcançar US$ 21 bilhões em 2026 e ultrapassar US$ 50 bilhões até 2034. No cenário brasileiro, a estimativa é que o setor atinja USD 2.048,2 milhões nos próximos oito anos, segundo dados da IMARC Group.



Esse crescimento reflete a busca por soluções mais robustas e escaláveis, como os Serviços de Segurança Gerenciados (Managed Security Services – MSS). O modelo tem ganhado espaço por oferecer acesso contínuo a especialistas, tecnologias avançadas e monitoramento 24×7, sem que as empresas precisem estruturar internamente equipes e processos complexos.



De acordo com Luiz Henrique Silveira, diretor de tecnologia da Brasiline, o cenário de ameaças tem evoluído em uma velocidade muito maior do que a capacidade que muitas empresas têm de manter internamente equipes, tecnologias e processos atualizados.

“Uma equipe interna exige investimentos constantes em contratação, capacitação, ferramentas e infraestrutura. Já o MSS entrega segurança como serviço, com especialistas dedicados, processos maduros e tecnologias já integradas em uma operação estruturada de SOC (Security Operations Center)”, explica.



“Na prática, o cliente passa a contar com um time completo e uma operação de segurança consolidada, com custos previsíveis e maior escalabilidade”, acrescenta Silveira.



O aumento dos ataques tem impulsionado a adoção desse modelo. Segundo o executivo, as empresas perceberam que abordagens tradicionais já não são suficientes e que precisam de visibilidade contínua, capacidade de detecção rápida e resposta estruturada a incidentes. “Os serviços de MSS combinam tecnologia, inteligência e processos especializados. A partir de um SOC estruturado, é possível monitorar ambientes, identificar comportamentos suspeitos, investigar incidentes e agir rapidamente para conter ameaças”, ressalta.



Solução com base em demandas reais



Além do monitoramento, os serviços gerenciados podem incluir análise de vulnerabilidades, relatórios estratégicos e consultoria contínua, ajudando as empresas a evoluírem sua maturidade em cibersegurança.

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Nesse contexto, a Brasiline Tecnologia desenvolveu sua solução de MSS ao longo de mais de 15 anos de atuação no setor, com base em demandas reais de clientes. “Nosso objetivo é oferecer segurança de ponta a ponta como serviço, combinando monitoramento, gestão de vulnerabilidades, inteligência de ameaças e suporte especializado, atendendo empresas que precisam fortalecer sua postura de segurança sem ampliar a complexidade operacional”, afirma Silveira.



Com o avanço dos ataques digitais, os serviços de segurança gerenciados se consolidam como uma alternativa estratégica para empresas que buscam proteção sem comprometer recursos internos. O diretor de tecnologia da Brasiline pontua que o processo de implementação começa com uma análise do ambiente do cliente para entender riscos, necessidades e nível de maturidade em segurança. “A partir daí, são definidas tecnologias e integrações necessárias para iniciar o monitoramento contínuo”, complementa.



“Ao longo da operação, o cliente conta com acompanhamento especializado, relatórios periódicos, análise de incidentes e recomendações estratégicas para aprimorar continuamente sua postura de segurança”, conclui o diretor.



Para saber mais, basta acessar o site da Brasiline.