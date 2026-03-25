ABB retorna à Feicon com foco em varejo e segurança elétrica

A ABB Eletrificação, divisão da multinacional suíço-sueca ABB, confirma sua retomada estratégica na FEICON 2026 – Feira Internacional da Construção Civil, em São Paulo. O retorno marca uma nova etapa da atuação da companhia no segmento residencial, combinando ampliação da presença no canal home center e no varejo especializado com o fortalecimento do relacionamento junto a distribuidores, construtoras, incorporadoras, integradores e profissionais especializados.

No estande J040, com 100 metros quadrados, a ABB Eletrificação apresentará, de 7 a 10 de abril, um portfólio completo voltado à modernização da infraestrutura elétrica residencial, combinando automação residencial, proteção, controle e mobilidade elétrica sob padrões internacionais de qualidade, segurança e eficiência energética.

“Estamos retornando à Feicon com uma estratégia clara de expansão no segmento residencial. Nosso foco é oferecer ao mercado soluções seguras, sustentáveis e alinhadas aos padrões globais da ABB, ampliando oportunidades de negócio no mercado brasileiro”, afirma Marcelo Vilela, vice-presidente comercial da ABB Eletrificação.

Um dos principais destaques da participação da companhia na feira será o fortalecimento da estratégia Dual Brand ABB + GE Industrial Solutions, consolidando duas das mais reconhecidas marcas globais de eletrificação sob uma mesma estrutura tecnológica e industrial.

Desde a aquisição da GE Industrial Solutions, em 2018, a ABB incorporou ao seu portfólio uma das marcas mais tradicionais do setor elétrico, ampliando alcance, capilaridade e complementaridade de portfólio no Brasil.

“A união de ABB e GE Industrial Solutions representa a convergência de duas das maiores marcas de eletrificação do mercado global. Essa combinação amplia nossa capacidade de atendimento, fortalece nossa presença no varejo e reforça nossa competitividade no segmento residencial”, destaca Gustavo Vazzoler, diretor de Produtos e Soluções de Smart Buildings da ABB Eletrificação.

Soluções apresentadas na Feicon

Durante a feira, a companhia demonstrará soluções voltadas às novas exigências das residências e edificações:

Automação predial e residencial



Plataformas KNX, Cylon e BuildingPro para edifícios inteligentes — interoperabilidade e escalabilidade para controle e supervisão de iluminação, climatização, gestão de energia e demais utilidades de um edifício ou uma residência. Do controle local e experiência do usuário à supervisão completa com analíticos e IA.

Interruptores e tomadas



Linhas Origen e Unno, voltadas ao segmento de médio/alto padrão, e a linha premium Zenit, direcionada a projetos de características sofisticadas.

Proteções elétricas e distribuição



A ABB vai expor ainda linhas de minidisjuntores SJ200T, SH800 e S200, os interruptores diferenciais residuais das linhas FH200 e F200 e os dispositivos protetores de surto da linha OVR, além de outros produtos e soluções de eletrificação.

Serão apresentadas as novas linhas da GE de minidisjuntores G30H e G60H e DRs DCGH, que complementam o portfólio de soluções residenciais. As linhas Maestro ABB e Maestro GE oferecem quadros termoplásticos IP40 para aplicações residenciais e comerciais, com versões de embutir e sobrepor, portas opacas ou transparentes e instalação facilitada, atendendo às normas e ensaios vigentes.

Já a linha Mistral amplia essa solução com caixas IP41 e IP65, ampla modularidade e recursos que facilitam o cabeamento em ambientes residenciais, comerciais e industriais, também conforme os requisitos normativos e padrões técnicos aplicáveis. Por sua vez, os disjuntores em caixa moldada da linha Formula, chaves seccionadoras (XLP e ZLBM), e Contatores da linha AX desenvolvidos sob normas técnicas nacionais e internacionais, reforçam a segurança nas instalações.

Mobilidade elétrica



A solução de eletromobilidade apresentada será o Terra AC Wallbox 2.0, carregador veicular desenvolvido para aplicações residenciais, com maior capacidade de condução de corrente e software de gerenciamento de demanda.

Gerenciamento de energia

A empresa apresenta ainda o sistema de gestão de energia InSite, que oferece gestão inteligente de energia e de cargas para aumentar a eficiência energética tanto na subdistribuição quanto na distribuição final. Segundo a ABB Eletrificação, sua escalabilidade atende a diferentes necessidades, desde monitoramento e controle básicos até gestão avançada de cargas, garantindo que todas as demandas de gestão de energia sejam atendidas de forma eficiente, localmente ou via nuvem.

De acordo com a empresa, a solução é facilmente escalável para diversas arquiteturas de sistema, tornando-a adequada para qualquer aplicação residencial, comercial ou industrial.

Fortalecimento do canal

Durante a Feicon, a ABB apresentará o ABB + Perto Pro, programa voltado a eletricistas e balconistas, que combina incentivo comercial e capacitação técnica. A iniciativa reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento do mercado e com a qualificação dos profissionais responsáveis pela especificação e instalação.

“Nosso crescimento no residencial está associado à nossa proximidade com nossos parceiros e ao mercado consumidor, ao fortalecimento técnico dos profissionais que trabalham com a oferta de produtos e soluções ABB”, conclui Vilela.

Serviço:

Evento: Feicon 2026 – Feira Internacional da Construção Civil (https://www.feicon.com.br/pt-br.html)

Data: 7 a 10 de abril de 2026

Local: São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda – São Paulo/SP

Estande: J040

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Horário:

• 7 a 9 de abril – das 10h às 20h (acesso até as 19h)

• 10 de abril – das 10h às 19h (acesso até as 18h)