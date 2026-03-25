Short stay ganha espaço entre opções de hospedagem

Nos últimos anos, a hotelaria vem passando por transformações para atender a diferentes perfis de viajantes e formas de uso dos espaços de hospedagem. Enquanto o modelo tradicional permanece associado a estadias completas, com pernoite e serviços incluídos ao longo de vários dias, novas modalidades, como o short stay, também conhecido como Day Use, ganham espaço ao oferecer experiências mais flexíveis, voltadas para quem deseja aproveitar a estrutura do hotel por apenas algumas horas, sem a necessidade de se hospedar durante a noite.



A escolha entre os dois formatos depende, sobretudo, da motivação da viagem, do tempo disponível e do tipo de experiência que o hóspede busca. De acordo com Ricardo Aly, diretor da rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Dan Inn Sorocaba, localizada em Sorocaba (SP), o short stay é uma experiência mais prática, em que o hóspede chega, paga pelo período que pretende utilizar e já tem acesso às principais áreas do hotel. Normalmente, o pacote inclui o uso de piscinas, academias, toboáguas, saunas e, claro, espaços voltados para crianças e famílias.



“A experiência pode ser ainda mais completa quando o Day Use inclui refeições, como almoço ou chá da tarde. Mesmo que algumas opções sejam cobradas à parte, é uma forma de aproveitar o dia sem preocupações. Já quem prefere um passeio mais leve pode relaxar na piscina ou no lounge e aproveitar o hotel do jeito que quiser”, detalha.



Ainda segundo o profissional, essa modalidade é ideal para quem busca um período de descanso sem precisar se deslocar para outros destinos. “É como ter um refúgio por algumas horas, aproveitando todas as comodidades de um hotel completo, mas sem a necessidade de reservar uma diária tradicional”, acrescenta.

Praticidade para aproveitar o hotel por algumas horas

Em relação ao conforto, Aly afirma que a experiência da hotelaria tradicional e do modelo short stay apresenta semelhanças, já que, em ambos os casos, o hóspede encontra ambientes bem estruturados, bom atendimento e facilidades que tornam a estadia agradável. Segundo o especialista, o que muda é a intensidade do uso: no Day Use, é possível aproveitar a estrutura em poucas horas, enquanto, na diária tradicional, o tempo permite explorar cada serviço com mais calma.

“Alguns serviços, como check-in personalizado, limpeza do quarto e amenidades noturnas, são exclusivos da diária tradicional. Por outro lado, o short stay compensa com praticidade e flexibilidade: você pode usar piscinas, academias, spa e áreas de lazer sem se preocupar com o quarto ou a hospedagem completa”, observa.

Para ele, o short stay oferece um custo mais compatível para quem procura lazer rápido ou até mesmo um ambiente diferente para trabalhar, enquanto a hotelaria tradicional é indicada para quem busca descanso prolongado.

Modelo acompanha mudanças no comportamento dos viajantes

O diretor da rede de hotéis Nacional Inn acredita que o short stay é uma tendência em expansão. Segundo ele, o aumento da mobilidade urbana e o ritmo acelerado da vida moderna fazem com que muitas pessoas busquem aproveitar os hotéis de forma mais prática e imediata.

“Vale ressaltar que muitos hotéis estão aprimorando essa oferta, incluindo refeições, recreação para crianças e experiências de lazer exclusivas. Isso reforça a ideia de que o short stay não é apenas uma opção prática, mas também uma forma de explorar todo o potencial do hotel sem precisar de uma hospedagem tradicional”, analisa.

Aly também destaca que as diárias tradicionais costumam ser mais procuradas em períodos de férias, feriados prolongados ou durante eventos, quando o hóspede deseja aproveitar vários dias de descanso ou lazer. Já o short stay aparece como opção estratégica em dias comuns, fins de semana ou feriados curtos, para algumas horas de lazer ou descanso.

“O short stay é muito usado para aproveitar dias de calor em piscinas, spas ou áreas de lazer, enquanto a hospedagem tradicional mantém demanda mais estável durante todo o ano, especialmente em cidades turísticas ou com eventos frequentes. Isso também permite aos hotéis equilibrar a ocupação e oferecer experiências diversificadas para diferentes perfis de hóspedes”, explica.

Hotéis ampliam oferta para atender diferentes perfis de hóspedes

De olho nas tendências do mercado, a rede Nacional Inn vem incorporando o Day Use de forma gradual e planejada. Muitos dos hotéis da rede possuem perfil corporativo e contam com espaços estruturados para reuniões e atividades de trabalho, o que se conecta naturalmente com a proposta do short stay.

As localizações estratégicas das unidades também podem facilitar o acesso de diferentes perfis de hóspedes, permitindo que aproveitem a estrutura do hotel com praticidade, seja para momentos de lazer ou para compromissos profissionais, sem a necessidade de grandes deslocamentos.

“Com mais de 80 hotéis espalhados por 34 destinos no Brasil, conseguimos atender diferentes perfis de hóspedes — famílias, trabalhadores em trânsito, pessoas que querem relaxar por algumas horas ou até quem participa de eventos”, conclui.

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Para mais informações sobre a hospedagem no Dan Inn Sorocaba, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hotel/dan-inn-sorocaba