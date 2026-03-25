Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Huawei FreeBuds Pro 5 chega ao Brasil em ação única

Para lançamento de produto central em sua estratégia no Brasil, Huawei faz ação única com preço exclusivo.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
25/03/2026 12:08

compartilhe

SIGA
x
Huawei FreeBuds Pro 5 chega ao Brasil em ação única
Huawei FreeBuds Pro 5 chega ao Brasil em ação única crédito: DINO

A evolução dos dispositivos de áudio sem fio tem ampliado o papel dos fones de ouvido no cotidiano, combinando desempenho técnico, inteligência artificial (IA) e design como parte da experiência do usuário. Esse movimento se reflete na chegada do FreeBuds Pro 5, nova geração de fones premium da Huawei, que passa a integrar o portfólio da marca no Brasil a partir de 4 de abril.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O lançamento ocorre em um contexto de crescimento do mercado de dispositivos true wireless, impulsionado pela demanda por maior qualidade sonora e recursos inteligentes. De acordo com análise publicada pelo Audiophile On, o setor tem avançado na incorporação de tecnologias como áudio de alta resolução, cancelamento de ruído adaptativo e personalização baseada em inteligência artificial, refletindo mudanças no comportamento de consumo.

O FreeBuds Pro 5 incorpora um sistema acústico Dual-Drive, com dois drivers independentes responsáveis por diferentes faixas de frequência. Essa configuração visa contribuir para maior separação sonora e redução de distorções, especialmente em conteúdos com maior complexidade instrumental.

Entre os recursos técnicos, o modelo oferece suporte à transmissão de áudio em alta resolução, com taxa de até 2,3 Mbps e qualidade de 48 kHz/24-bits. Esse tipo de tecnologia está associado ao conceito de áudio lossless, que, segundo a Audio Engineering Society (AES), busca preservar as características originais das gravações durante a reprodução digital.

O dispositivo também incorpora sistemas baseados em inteligência artificial para otimização do desempenho em diferentes ambientes. O cancelamento de ruído utiliza uma arquitetura que analisa variáveis externas em tempo real e ajusta automaticamente os níveis de atenuação, prática já observada em modelos recentes da categoria.

No uso cotidiano, a captação de voz é realizada por um conjunto de três microfones, combinado a sensores adicionais. O desempenho sonoro é complementado pela tecnologia HUAWEI Sound, desenvolvida com base em estudos acústicos e com participação de instituições como o Conservatório Central de Música de Pequim. A proposta é aproximar a experiência de escuta de padrões utilizados em ambientes profissionais.

O modelo oferece diferentes perfis de áudio, como Balanced, Voice, Classical e Bass, permitindo ajustes conforme o tipo de conteúdo reproduzido.

No design, o produto segue o conceito “Star Oval”, com acabamento metálico e formas geométricas. A construção considera diferentes formatos de orelha, com variações de ponteiras de silicone para adaptação ao usuário.

O dispositivo possui certificação IP57 de resistência à água e poeira, o que amplia as possibilidades de uso em diferentes contextos, incluindo atividades físicas e deslocamentos urbanos.

Entre os recursos adicionais, estão a conexão simultânea com dois dispositivos, compatibilidade com sistemas Android, iOS e Windows, além de integração com o aplicativo HUAWEI Audio Connect para ajustes personalizados. O modelo também inclui áudio espacial com rastreamento de cabeça, modos adaptativos de volume e configurações sonoras ajustáveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo Diego Marcel, gerente de relações públicas da Huawei Consumer Business Group no Brasil, o lançamento acompanha mudanças no comportamento do consumidor: “O mercado de áudio evolui para além da qualidade sonora, incorporando inteligência e personalização como elementos centrais da experiência. Tecnologias como cancelamento de ruído adaptativo e áudio em alta resolução refletem uma demanda por maior imersão no uso cotidiano”.



Website: https://consumer.huawei.com/br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay