Prêmio internacional marca setor de Transfer Pricing BR

O setor de Transfer Pricing no Brasil vive um momento de inflexão. A recente transição para um modelo alinhado às diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), formalizada pela Lei 14.596/23, alterou a base normativa da disciplina e ampliou o grau de sofisticação técnica exigido das empresas.

A mudança não é meramente formal. Ela impacta políticas internas, metodologias de definição de preços, critérios de comparabilidade e rotinas de monitoramento ao longo do exercício fiscal. A convergência aos padrões internacionais exige consistência documental, transparência nas premissas adotadas e integração entre áreas tributária, financeira e estratégica.

É nesse contexto que a revista norte-americana Financial Services Review concedeu, em sua edição de 2026, o reconhecimento de Melhor Consultoria de Transfer Pricing da América Latina a uma empresa brasileira especializada exclusivamente na disciplina: a TP Digital. A premiação considera critérios como especialização técnica, consistência metodológica, inovação aplicada e impacto regional.

O reconhecimento ocorre em um ambiente de crescente pressão por governança tributária. Segundo dados da OCDE, mais de 140 jurisdições participam atualmente do Inclusive Framework on BEPS, iniciativa que busca mitigar práticas de erosão de base e transferência artificial de lucros. A harmonização regulatória amplia a necessidade de estruturas dedicadas exclusivamente ao tema.



No Brasil, a adoção do novo modelo implica não apenas a substituição de métodos tradicionais, mas uma revisão da lógica histórica de apuração. Empresas que antes tratavam o tema de forma episódica passam a enfrentar a necessidade de acompanhamento contínuo e maior rastreabilidade das decisões.

De acordo com Silvio Petrini, especialista em Transfer Pricing com mais de 15 anos de atuação na área, o cenário demanda mudança estrutural. “Transfer Pricing deixou de ser um exercício anual de compliance. Em mercados emergentes, tornou-se um tema central de governança e tomada de decisão, especialmente diante da convergência às diretrizes internacionais”, destaca.

A TP Digital, fundada em 2020, estruturou sua atuação a partir de um modelo integrado denominado SAS, que combina consultoria especializada (Strategy), capacitação técnica (Academy) e suporte tecnológico (Simplify). A organização também desenvolveu o TP Digital EMF, framework voltado à aplicação prática das normas em mercados emergentes, com foco em padronização de processos, pragmatismo de dados e gestão contínua.

Segundo a publicação norte-americana, o reconhecimento leva em consideração não apenas a atuação consultiva tradicional, mas a consolidação de um ecossistema estruturado, capaz de integrar método, formação técnica e tecnologia aplicada à disciplina.

A valorização de modelos especializados reflete tendência mais ampla observada na América Latina. O aumento da complexidade regulatória e o maior escrutínio das autoridades fiscais elevam a importância de abordagens baseadas em estrutura, documentação robusta e consistência analítica.

Estudos recentes indicam que empresas multinacionais têm intensificado investimentos em governança tributária preventiva, especialmente em países que passaram por reformas alinhadas às diretrizes da OCDE. O Brasil, por seu porte econômico e integração internacional, ocupa posição estratégica nesse movimento.

O reconhecimento concedido à TP Digital ocorre em um contexto de evolução do mercado regional de Transfer Pricing, no qual a especialização passa a ganhar maior relevância diante de ambientes regulatórios mais exigentes.

Segundo Silvio Petrini, o reconhecimento internacional não representa apenas um destaque individual, mas reflete uma mudança mais ampla na forma como a disciplina vem sendo tratada no Brasil. “Transfer Pricing passa a ocupar um papel mais central nas agendas executivas, conectando conformidade, estratégia e sustentabilidade fiscal”, afirma.

A consolidação desse cenário está associada a possíveis impactos sobre empresas de diferentes portes, com aumento da necessidade de estruturas permanentes, monitoramento contínuo e maior alinhamento global.

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Nesse contexto, o reconhecimento internacional pode ser interpretado como parte de um movimento mais amplo de transformação no setor brasileiro de Transfer Pricing, marcado pelo avanço da profissionalização, da integração metodológica e da governança.