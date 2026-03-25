RSA anuncia ampliação da parceria com Microsoft, reforçando sua liderança em segurança de identidade sem senha

A RSA anunciou hoje, na RSAC Conference 2026, a expansão do suporte para a nova solução Microsoft 365 E7: The Frontier Suite. Este novo suporte se soma a recursos adicionais de acesso sem senha, que proporcionam às organizações maior segurança, uma experiência integrada e operações resilientes,àmedida que se adaptam ao futuro da produtividade orientada por IA.

Ao integrar o RSA® ID Plus for Microsoft com o Microsoft 365 E7, as empresas podem garantir autenticação confiável tanto para usuários humanos como para agentes de IA, protegendo dados sensíveis e operações privilegiadas em ambientes híbridos, em nuvem e locais. Esta implementação ocorre após a RSA se uniràMicrosoft Intelligent Security Association (MISA), lançando o RSA Advisor for Admin Threats no Microsoft Security Copilot, e implementando o RSA ID Plus Admin Logs Connector, que intensificam ainda mais a cooperação em curso entre a RSA e a Microsoft.

"A ascensão dos agentes de IA nas empresas significa que as organizações precisam repensar como protegem todas as identidades (humanas e de máquinas)", disse Greg Nelson, Diretor Executivo da RSA. "Os recursos expandidos de autenticação sem senha da RSA e os recursos avançados de resiliência de MFA, agora disponíveis no Microsoft E7, permitem que as organizações eliminem senhas, impeçam ameaças avançadasàidentidade e otimizem o acesso seguro em escala."

"A parceria entre a RSA e a Microsoft é essencial para os clientes que enfrentam demandas de segurança cada vez mais complexas", disse Laura Marx, Diretora de Marketing e Crescimento da RSA. "Ao trabalharmos juntos por meio da Microsoft Intelligent Security Association e promovermos soluções integradas para o Microsoft Entra ID, capacitamos organizações de alta segurança, altamente complexas e altamente regulamentadas com as medidas de segurança mais resilientes e inovadoras disponíveis."

"A Microsoft Intelligent Security Association representa uma comunidade dinâmica e confiável de inovadores líderes em segurança ao redor do mundo", disse Maria Thomson, Diretora da Microsoft Intelligent Security Association. "Nossos parceiros, incluindo a RSA Security, estão unidos por um compromisso compartilhado de promover a cooperação em segurança cibernética, ao capacitar os clientes a antecipar, identificar e lidar com ameaças emergentes com maior rapidez, eficácia e confiança."

As organizações também podem implementar a autenticação RSA em configurações do Entra através da nova integração Microsoft Entra External MFA, que permite que as organizações implementem toda a gama de recursos de autenticação RSA, junto com melhorias adicionais de segurança da RSA.

A RSA expande sua liderança em soluções sem senha na RSAC Conference 2026

A RSA oferece a solução sem senha mais completa do setor, incluindo FIDO2, QR code, OTP, biometria, recursos de hardware e muito mais. Na RSAC foram anunciadas melhorias adicionais para acesso sem senha, que podem ser implantadas de modo independente ou em conjunto com o pacote Microsoft Entra ID, garantindo que as organizações possam implementar o acesso sem senha para todos os usuários, em todos os ambientes, sempre.

Estas novas melhorias incluem a próxima versão do recurso de senha para desktop no macOS e Windows (com novas opções de alta disponibilidade online, offline e híbrida), chaves de acesso móveis aperfeiçoadas com verificação de proximidade e senhas para centros, incluindo suporte para servidores Linux e OS. Em um novo estudo de caso, a FIDO Alliance detalhou como a RSA utilizou suas próprias soluções para implementar um sistema quase universal sem senha para sua força de trabalho mundial.

“Na RSA, a segurança sem senha não é apenas um recurso; é uma disciplina que precisa ser mantida quando tudo o mais falha", disse Jim Taylor, Presidente e Diretor de Produtos e Estratégia na RSA. "Enquanto o setor fala sobre segurança sem senha para demonstrações, a RSA oferece segurança sem senha para interrupções, casos extremos e cenários que ninguém mais quer considerar. Com nossos melhorias recém anunciadas, que vão desde a versão 2 da segurança sem senha para desktops macOS e Windows, até opções de alta disponibilidade que funcionam online, offline e em ambientes híbridos, além de chaves de acesso móveis avançadas e suporte a centrais de dados, a segurança sem senha da RSA garante que as organizações nunca precisem fazer concessões."

Os participantes da RSAC Conference são bem-vindos para fazer parte da RSA no estande N 6253 para demonstrar estas melhorias sem senha.

Recursos

Sobre a RSA

A Plataforma de Identidade Unificada da RSA, alimentada por IA, protege as organizações mais seguras do mundo contra os ciberataques de maior risco de hoje e de amanhã. A RSA fornece inteligência de identidade, autenticação, acesso, governança e capacidades de ciclo de vida necessárias para prevenir ameaças, garantir acesso seguro e permitir conformidade. Mais de 9.000 organizações dedicadasàsegurança confiam na RSA para gerenciar mais de 60 milhões de identidades em ambientes locais, híbridos e multinuvem. Para informações adicionais, visite nosso site para contatar a equipe de vendas, encontrar um parceiro ou saber mais sobre a RSA.

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