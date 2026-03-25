RSA anuncia ampliação da parceria com Microsoft, reforçando sua liderança em segurança de identidade sem senha
Parceria inovadora inaugura nova era de autenticação segura da força de trabalho com tecnologia de IA
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A RSA anunciou hoje, na RSAC Conference 2026, a expansão do suporte para a nova solução Microsoft 365 E7: The Frontier Suite. Este novo suporte se soma a recursos adicionais de acesso sem senha, que proporcionam às organizações maior segurança, uma experiência integrada e operações resilientes,àmedida que se adaptam ao futuro da produtividade orientada por IA.
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Ao integrar o RSA® ID Plus for Microsoft com o Microsoft 365 E7, as empresas podem garantir autenticação confiável tanto para usuários humanos como para agentes de IA, protegendo dados sensíveis e operações privilegiadas em ambientes híbridos, em nuvem e locais. Esta implementação ocorre após a RSA se uniràMicrosoft Intelligent Security Association (MISA), lançando o RSA Advisor for Admin Threats no Microsoft Security Copilot, e implementando o RSA ID Plus Admin Logs Connector, que intensificam ainda mais a cooperação em curso entre a RSA e a Microsoft.
"A ascensão dos agentes de IA nas empresas significa que as organizações precisam repensar como protegem todas as identidades (humanas e de máquinas)", disse Greg Nelson, Diretor Executivo da RSA. "Os recursos expandidos de autenticação sem senha da RSA e os recursos avançados de resiliência de MFA, agora disponíveis no Microsoft E7, permitem que as organizações eliminem senhas, impeçam ameaças avançadasàidentidade e otimizem o acesso seguro em escala."
"A parceria entre a RSA e a Microsoft é essencial para os clientes que enfrentam demandas de segurança cada vez mais complexas", disse Laura Marx, Diretora de Marketing e Crescimento da RSA. "Ao trabalharmos juntos por meio da Microsoft Intelligent Security Association e promovermos soluções integradas para o Microsoft Entra ID, capacitamos organizações de alta segurança, altamente complexas e altamente regulamentadas com as medidas de segurança mais resilientes e inovadoras disponíveis."
"A Microsoft Intelligent Security Association representa uma comunidade dinâmica e confiável de inovadores líderes em segurança ao redor do mundo", disse Maria Thomson, Diretora da Microsoft Intelligent Security Association. "Nossos parceiros, incluindo a RSA Security, estão unidos por um compromisso compartilhado de promover a cooperação em segurança cibernética, ao capacitar os clientes a antecipar, identificar e lidar com ameaças emergentes com maior rapidez, eficácia e confiança."
As organizações também podem implementar a autenticação RSA em configurações do Entra através da nova integração Microsoft Entra External MFA, que permite que as organizações implementem toda a gama de recursos de autenticação RSA, junto com melhorias adicionais de segurança da RSA.
A RSA expande sua liderança em soluções sem senha na RSAC Conference 2026
A RSA oferece a solução sem senha mais completa do setor, incluindo FIDO2, QR code, OTP, biometria, recursos de hardware e muito mais. Na RSAC foram anunciadas melhorias adicionais para acesso sem senha, que podem ser implantadas de modo independente ou em conjunto com o pacote Microsoft Entra ID, garantindo que as organizações possam implementar o acesso sem senha para todos os usuários, em todos os ambientes, sempre.
Estas novas melhorias incluem a próxima versão do recurso de senha para desktop no macOS e Windows (com novas opções de alta disponibilidade online, offline e híbrida), chaves de acesso móveis aperfeiçoadas com verificação de proximidade e senhas para centros, incluindo suporte para servidores Linux e OS. Em um novo estudo de caso, a FIDO Alliance detalhou como a RSA utilizou suas próprias soluções para implementar um sistema quase universal sem senha para sua força de trabalho mundial.
“Na RSA, a segurança sem senha não é apenas um recurso; é uma disciplina que precisa ser mantida quando tudo o mais falha", disse Jim Taylor, Presidente e Diretor de Produtos e Estratégia na RSA. "Enquanto o setor fala sobre segurança sem senha para demonstrações, a RSA oferece segurança sem senha para interrupções, casos extremos e cenários que ninguém mais quer considerar. Com nossos melhorias recém anunciadas, que vão desde a versão 2 da segurança sem senha para desktops macOS e Windows, até opções de alta disponibilidade que funcionam online, offline e em ambientes híbridos, além de chaves de acesso móveis avançadas e suporte a centrais de dados, a segurança sem senha da RSA garante que as organizações nunca precisem fazer concessões."
Os participantes da RSAC Conference são bem-vindos para fazer parte da RSA no estande N 6253 para demonstrar estas melhorias sem senha.
Recursos
- Agende uma demonstração com a RSA na RSAC Conference 2026
- Ficha técnica: RSA ID Plus for Microsoft
- Vídeo: RSA ID Plus for Microsoft
- Estudo de caso da FIDO Alliance RSA
- Resumo da solução RSA sem senha
- Série RSA iShield Key 2
- Microsoft Marketplace: RSA ID Plus
Sobre a RSA
A Plataforma de Identidade Unificada da RSA, alimentada por IA, protege as organizações mais seguras do mundo contra os ciberataques de maior risco de hoje e de amanhã. A RSA fornece inteligência de identidade, autenticação, acesso, governança e capacidades de ciclo de vida necessárias para prevenir ameaças, garantir acesso seguro e permitir conformidade. Mais de 9.000 organizações dedicadasàsegurança confiam na RSA para gerenciar mais de 60 milhões de identidades em ambientes locais, híbridos e multinuvem. Para informações adicionais, visite nosso site para contatar a equipe de vendas, encontrar um parceiro ou saber mais sobre a RSA.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Fonte: BUSINESS WIRE