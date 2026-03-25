Presença feminina em altas lideranças deve crescer no futuro

A força de trabalho da mulher brasileira vem crescendo continuamente. Em 2024, atingiu 52,8% sobre o universo geral, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Todavia, nos últimos anos, mesmo com oscilações e retomadas, as colocações de postos de decisão têm sido ampliadas, projetando avanços para o futuro.



Ao relatar sobre a presença feminina em altos cargos, as pesquisas Women in Business da Grant Thornton destacam que, enquanto em 2022 o comportamento apresentava 38,0%, no ano seguinte (2023) diminuiu para 32,4%, seguido de reação para 33,5% em 2024. No ano passado, a pesquisa da Grant Thornton apontou 36,7% e, neste ano, ao acusar alta de 1,0%, atingiu 37,7%.

Apesar do alerta no cenário geral, há um sinal de otimismo vindo das novas gerações. As profissionais da Geração Z representam 38,1% das mulheres naquelas colocações, conforme publicação do LinkedIn.

Trata-se de uma parcela significativamente maior do que a observada entre as gerações anteriores, como a de Baby Boomers, que atingiram 18,4%. A atuação feminina em cargos de liderança é promissora. Ao conquistarem seus espaços, podem finalmente fazer a diferença em suas realidades profissionais.

Em março, mês da mulher, quando a equidade, oportunidades e representatividade femininas são reverenciadas, Rosana Teles, 47 anos, casada, responsável pelo setor de Treinamento da KSK Consórcio, lembra que “as conquistas profissionais fazem parte do projeto de vida que tem origem no foco, na determinação, no esforço e em muito estudo, visando o melhor aproveitamento das chances de postos mais altos na empresa”.

Ao lado de outras mulheres, Teles trabalha há seis anos na administradora de consórcio. Ao longo do tempo, foi desenvolvendo sua carreira. Formada inicialmente em administração de empresas, graduou-se posteriormente em biomedicina, além de cursar várias especializações em finanças e saúde. Recentemente, escolhida pela diretoria da KSK Consórcio, assumiu a presidência do Comitê de ESG, uma inovação que confirma a atualização da administradora em práticas de sustentabilidade.

Teles explica que a administradora está engajada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), adotando o tema: “Saúde e Bem-Estar como as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde”, incluindo palestras mensais, disponibilizando Quick Massage, Ginástica Laboral, Sala de Descompressão, Day Off e Total Pass.

Ao comentar as primeiras deliberações básicas do grupo de trabalho em ESG, que significa Environmental, Social and Governance, traduzido para Meio Ambiente, Social e Governança, formado por colaboradores, a aquisição de lixeiras seletivas para coleta de materiais recicláveis, com destaque para vidros, plásticos, metal, papel e papelão, foi priorizada. Também as lixeiras individuais dos colaboradores nas salas de departamento foram retiradas.

Paralelamente, Teles detalha que “cada funcionário foi conscientizado sobre o uso das canecas e xícaras, disponibilizadas pela empresa, em substituição aos copos plásticos descartáveis. Foi ainda definida a instalação de sensores de presença nas copas e nos banheiros das salas localizadas no nono e décimo quinto andares, sede da empresa, com o objetivo de promover economia de energia elétrica”.

Teles esclarece ainda que está em andamento uma campanha beneficente apoiada na coleta de lacres de latinhas de alumínio. Para resumir o espírito da empresa, Teles apontou que “o objetivo principal da KSK Consórcio, com a criação do comitê, bem como sobre as decisões acordadas, é contribuir com propósitos éticos e sociais e para a preservação ambiental, realizando e dando inclusive exemplo à comunidade interna da empresa”.

Sobre a KSK Consórcio

A KSK Consórcio é uma administradora de consórcios, fundada há mais de 50 anos, que atua nacionalmente com autorização do Banco Central do Brasil nos segmentos automotivo com grupos de veículos leves, veículos pesados e motocicletas; imobiliário com consorciados em imóveis; e serviços.

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Com sede em Barueri, SP, oferece soluções de consórcios acessíveis, seguros e inteligentes, ao promover o planejamento dos participantes, baseado na educação financeira, contribuindo para a realização de objetivos pessoais, profissionais, familiares e empresariais.