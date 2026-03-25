Europa Investimentos observa aumento do uso do consórcio

O mercado de crédito imobiliário no Brasil tem passado por transformações relevantes nos últimos anos, influenciado principalmente pelo aumento das taxas de juros e por critérios mais rigorosos na concessão de financiamento. Nesse cenário, o consórcio tem se consolidado como uma alternativa utilizada por diferentes perfis de consumidores e investidores que buscam acesso ao mercado imobiliário por meio de planejamento financeiro de médio e longo prazo.

A elevação da taxa básica de juros (Selic) impacta diretamente o custo do crédito tradicional, tornando o financiamento bancário menos acessível para parte da população. Com isso, instrumentos que não dependem de juros compostos na mesma estrutura, como o consórcio, passam a ganhar maior atenção dentro do setor. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o segmento tem registrado crescimento consistente tanto no número de participantes quanto no volume de créditos disponibilizados nos últimos anos.

Nesse contexto, empresas especializadas em estruturação financeira e acesso ao crédito têm acompanhado de perto essa mudança de comportamento. A Europa Investimentos, que atua na análise de oportunidades patrimoniais e estratégias de aquisição de ativos, observa um aumento na procura por soluções baseadas em consórcio, especialmente entre clientes que buscam maior previsibilidade financeira.

De acordo com a empresa, esse movimento não está restrito apenas à aquisição da casa própria. Há também uma crescente utilização do consórcio como ferramenta dentro de estratégias de investimento imobiliário, principalmente em modelos voltados à geração de renda.

“Diante do cenário de juros elevados, impulsionado pela taxa Selic, o consórcio tem sido cada vez mais utilizado como alternativa ao financiamento tradicional”, afirma Jeliades Dias, representante da Europa Investimentos.

Além disso, a empresa aponta que parte desse interesse está relacionada a mudanças no perfil do investidor, que tem buscado alternativas mais flexíveis e adaptáveis ao seu planejamento financeiro. Em alguns casos, o consórcio é utilizado como meio de acesso a imóveis destinados à locação por temporada, acompanhando o crescimento da demanda por hospedagens alternativas em regiões turísticas.

Dados do setor de turismo e locação de curta duração indicam aumento na procura por imóveis voltados a plataformas digitais, o que contribui para o interesse em estratégias imobiliárias voltadas à geração de renda recorrente.

A Europa Investimentos também destaca que a análise de mercado, localização e potencial de valorização são fatores que vêm ganhando relevância na tomada de decisão dos investidores. Esse movimento indica uma transição de comportamento, na qual o imóvel deixa de ser apenas um bem de consumo e passa a ser considerado parte de uma estratégia financeira mais ampla.

Outro ponto observado pela empresa é o aumento da busca por informações antes da tomada de decisão. Com maior acesso a dados e conteúdos sobre investimentos, o consumidor tende a avaliar diferentes alternativas, comparando custos, prazos e possibilidades de retorno ao longo do tempo.

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Nesse ambiente, a combinação entre planejamento financeiro e escolha adequada do ativo passa a ser determinante para a construção de patrimônio. A evolução do uso do consórcio dentro desse cenário reforça a diversidade de instrumentos disponíveis no mercado imobiliário brasileiro e evidencia uma adaptação às condições econômicas atuais.