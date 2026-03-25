Adyen Brasil recebe classificação AAA da S&P

A S&P Global Ratings atribuiu à Adyen do Brasil, empresa de pagamentos, a classificação de crédito brAAA (triple A) — a mais alta em sua escala no Brasil. De acordo com a avaliação da agência norte-americana, a Adyen apresenta uma posição financeira sólida e mantém operação consistente no Brasil, atendendo grandes empresas.

Presente no Brasil desde 2011, a Adyen Brasil foi avaliada pela S&P com perspectiva estável para os próximos 12 meses. Segundo a agência, o foco em inovação, o compromisso de longo prazo com clientes e o relacionamento com grandes players do mercado contribuem para a competitividade da empresa no país.

Com uma infraestrutura própria e unificada, a companhia visa oferecer recursos de ponta a ponta que conectem diretamente os negócios às principais bandeiras e métodos de pagamento globais, centralizando os canais de venda físicos e digitais em um único sistema. A proposta da Adyen envolve integração de produtos financeiros embarcados e inteligência de dados — potencializados por soluções avançadas de inteligência artificial (IA) —, objetivando ajudar grandes marcas a otimizar conversões, mitigar fraudes e transformar o momento do pagamento em uma alavanca estratégica de crescimento e fidelização.

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Para a S&P, a Adyen do Brasil está bem posicionada para capitalizar as oportunidades de crescimento no mercado brasileiro, apoiada por sua expertise em pagamentos globais e sua capacidade de oferecer soluções integradas. "Mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador, marcado por taxas de juros elevadas e pressões inflacionárias, acreditamos que o fornecimento de serviços a grandes empresas proporciona uma base de clientes e receitas mais estável em comparação a pares focados em pequenos lojistas", afirma a S&P Global Ratings em comunicado.